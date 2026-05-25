Králíček z Kingdom Come na válečné stezce? Johan realizuje nečekanou fantazii

Možná jste se někdy sami sebe ptali, jak by to vypadalo, kdyby se kreslený králíček z Kingdom Come: Deliverance zhmotnil a začal být snad ještě nebezpečnější hrozbou než Jindra nebo pan Ptáček. Anebo jste nad tím nepřemýšleli nikdy, my bychom se vám nedivili. Španělské malé studio Vercors Games zjevně ale spadá do té první skupiny a kolem bujné fantazie se dokonce rozhodlo vybudovat plnohodnotnou hru.
Johan není jen názvem samotné hry, je pochopitelně také jménem hlavního hrdiny. Králík vystřižený ze středověkého rukopisu ale není určený k mazlení. Při pokusu o pohlazení by mohl pořádně naježit svou srst, jelikož je na cestě pomsty proti armádám rytířů nekompromisně pustošících jeho zemi.
Lidští protivníci možná mají určitou výškovou převahu, nicméně Johanovi nechybí chrabrost, a především šermířský um, který pořádně zúročí v soubojích. Je rychlý, hbitý, smrtící a každý by se ho měl bát. Ačkoliv je pravdou, že nikdo mu nic zdarma nedaruje, protože šermování se drží pravidel soulslike žánru, kde je třeba odrážení úderů a načasované protiútoky.
Nicméně huňatý hrdina na boj proti hordám nebude úplně sám. Na pomoc si může přivolat tvory ze středověkého folklóru, z nichž má každý jiné schopnosti. K dispozici je třeba šnek, jehož si králík může osedlat a do nepřátel najet. Nové pomocníky získá sbíráním rozptýlených rukopisů, přičemž jejich aktivní používání odhalí nové způsoby, jak si s nepřáteli poradit.
Johan ale nebude pouze o soubojích, nýbrž i o průzkumu. Svět skrývá řadu tajných uliček, do nichž se dostanete i využitím háku připevněného na liáně. Neočekávejte ale otevřený svět, jakožto spíše ucelené úrovně s možností odskočit z hlavní cesty.
Soulslike z bajkového středověku prozatím nemá konkrétní datum vydání. Zároveň už ze záběrů je evidentní, že jde o projekt menšího ražení, u něhož nesmíte očekávat velké produkční hodnoty. Jako zábavná hříčka má ale rozhodně potenciál.