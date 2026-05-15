Krafton si může rvát vlasy. Subnautica 2 je úspěchem na všech frontách
zdroj: Unknown Worlds

PC PlayStation 5 Xbox Series

15. 5. 2026 13:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Drama, soudní spor a nepříjemná situace pod křídly Kraftonu má nakonec sladkou dohru. Unknown Worlds se zbavili „okovů“ vydavatelství a včera do předběžného přístupu vydali očekávaný podvodní survival Subnautica 2. A jak to vypadá, zástupci teď už bývalého vydavatelství musí pořádně žehrat.

Jen hodinu po oficiálním spuštění studio oznámilo překonání jednoho milionu prodaných kopií, což je raketové tempo. Tím spíše, když přihlédneme k faktu, že do těchto kopií se nezapočítávají hráči ze služby Game Pass, kde je brzká verze hry dostupná hned od svého startu.

Zájem je tak patrný na první pohled, a to i s přihlédnutím na množství hráčů. Jenom na Steamu se do vod planety Proteus ponořilo v nejvyšší špičce 467 582 současně připojených zaměstnanců korporace Alterra. To hře přineslo nejen pátou příčku v aktuálně nejhranějších titulech platformy, ale také prvenství v prodejním žebříčku a aktivitě v rámci přidávání do seznamu přání.

Přirozeně vysoká čísla by sama od sebe nestačila, kdyby nebyla příznivá i odezva. Nicméně i tam Subnautica 2 exceluje a užívá si aktuálně nadšené ohlasy podtržené 92 % palci nahoru ze všech necelých 20 tisíc uživatelských recenzí na Steamu. Obecně se chválí návrat k atmosféře prvního dílu a důraz na průzkum nového světa s další skvěle navrženou faunou i flórou.

Jelikož jedničku bezmezně miluji, už jsem také vyrazil do mimozemského světa a nadšení musím potvrdit. Hra v mnoha směrech posouvá známou herní smyčku o kus dál, ale díky novému světu umožňuje znovu prožít ikonické pocity, jaké umí zopakovat jen málo her. A pokud patříte mezi strašpytly, můžete to zjemnit kooperací až pro čtyři hráče, jež funguje překvapivě dobře. Ona obecně je technická stránka lepší, než bych čekal.

Skvělé zprávy pro Unknown Worlds jsou nicméně dalším polínkem do ožehavého sporu proti Kraftonu, jenž se chtěl vyhnout vyplacení tučného finančního bonusu v hodnotě 250 milionů dolarů, pokud by se hře povedlo dosáhnout určitých prodejních cílů. Ty sice nejsou známé, ale vzhledem k tomu, že titul zvládl během první hodiny dosáhnout na třetinu spekulované horní hranice cíle uvedeného v dokumentu pro soudní řízení, může to být pro jihokorejskou firmu ještě nepříjemné.

Tagy:
sci-fi survival kooperace live service
Zdroje:
SteamDB, Unknown Worlds
Hry:
Subnautica 2
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
