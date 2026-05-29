Krafton musí tvůrcům Subnauticy 2 vyplatit 250 milionů dolarů
zdroj: Unknown Worlds

29. 5. 2026 13:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Subnautica 2 pokračuje v raketovém startu a její úspěch má teď velmi drahý dopad pro Krafton. Korejský vydavatel totiž podle nových informací musí vyplatit vývojářům z Unknown Worlds Entertainment slíbený bonus ve výši 250 milionů dolarů (přes 5,2 miliardy korun). Celá situace navazuje na dlouhý spor mezi vedením studia a Kraftonem.

Vydavatel se údajně snažil vyhnout vyplacení obrovského bonusu navázaného na finanční úspěch hry, což vedlo až k právní bitvě a dočasnému odvolání části vedení studia včetně šéfa Teda Gilla. Soud ale nakonec rozhodl ve prospěch Unknown Worlds a Krafton musel nejen vrátit vyhozené vedení zpět do čela studia, ale také respektovat podmínky dříve uzavřené dohody.

A čísla mluví jasně. Subnautica 2 prodala přes čtyři miliony kopií během prvního týdne v early accessu a podle analytiků už hra překročila hranici 100 milionů dolarů v tržbách. Tím výrazně překonala cílový měsíční příjem stanovený ve smlouvě. Většina prodejů pochází ze Steamu, kde si hra drží velmi silnou aktivitu hráčů. Další miliony lidí ale zkoušejí hru i přes Xbox Game Pass, kde měla během prvního týdne údajně kolem 2,4 milionu hráčů.

Zatímco Krafton údajně hledal cesty, jak se obrovské výplatě vyhnout, včetně hledání rady u ChatuGPT, masivní úspěch Subnauticy 2 nakonec prakticky znemožnil jakoukoli další debatu. Pro Unknown Worlds je to jasný důkaz, že série má dnes mnohem větší sílu, než možná čekal i samotný vydavatel.

Zdroje:
The Korea Economic Daily, Alinea Analytics
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
