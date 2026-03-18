Krafton musel znovu najmout šéfa Subnauticy 2 po nelegálním vyhazovu, který mu poradila AI

Nevím, jestli jsem někdy napsal podobný titulek, tak si ho pro jistotu přečtěte ještě jednou... máte? Dobře. Co, prosím?! Kauza kolem Subnauticy 2 nabrala další bizarní zvrat. Po loňském propouštění, kdy Krafton, majitel studia Unknown Worlds propustil většinu vedení jen proto, aby se vyhnul vyplacení bonusů v řádu stovek milionů dolarů. Vyhození zaměstnanci, jmenovitě designér a režisér Charlie Cleveland, výkonný ředitel Ted Gill i spoluzakladatel Max McGuire, dali celou věc k soudu.
Ten nyní rozhodl, že Krafton musí vrátit do ředitelského křesla Teda Gilla, který tak znovu získá kontrolu nad vydáním Subnauticy 2. Pikantní je, že v celé kauze hraje překvapivou roli ChatGPT. Šéf Kraftonu Čchang-han Kim měl podle dokumentů využít AI k hledání způsobu, jak se vyhnout vyplacení bonusu, který firma interně odhadovala na 191,8 až 242,2 milionu dolarů. Vlastní právníci přitom před tímto postupem Kima varovali, peníze mu však byly bližší.
Soud uvádí, že Krafton následně podnikl kroky odpovídající této strategii, tedy sabotoval Subnauticu 2 tak, aby bonusy za úspěšný early access nemusel vyplácet. Patřilo mezi ně například omezení možnosti vydat hru na Steamu, oddalování předběžného přístupu nebo snaha dotlačit vedení studia k přijetí nižší finanční dohody. Když jednání zkrachovala, byli Gill a spoluzakladatelé Cleveland a McGuire propuštěni. Údajně kvůli tomu, že se dostatečně hře nevěnovali.
Soud tyto kroky označil za účelové a argumenty Kraftonu neuznal. Zatímco Gill se vrací do funkce, Clevelandovi a McGuiremu pracovní místo vráceno nebylo. Nový šéf je ale může znovu najmout. Soud zároveň prodloužil období pro splnění podmínek bonusu až do září letošního roku, takže Krafton se zřejmě placení nevyhne. Suma bude navíc možná ještě tučnější, protože další fáze řízení rozhodne o případných odškodněních a ztracených příjmech způsobených jednáním Kraftonu. Samotná firma už naznačila, že se s verdiktem nehodlá smířit a zvažuje další právní kroky.
Subanutica 2 mezitím míří do early accessu, který má podle exkluzivních informací IGN odstartovat v květnu. Serveru to potvrdil sám Krafton.