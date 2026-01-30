Kosmický horor a nová úroveň rarity. Borderlands 4 představuje letošní novinky a změny
Bez mučení se přiznám, že se mi loňské vydání Borderlands 4 vykouřilo z hlavy. Na celshadovou střílečku jsem úspěšně zapomněl a věřím, že v tom nejsem sám. Proto Gearbox musí hned zkraje roku připomenout, že podpora looter-shooter akce rozhodně neskončila a ta pravá hostina se teprve chystá.

Včera vyšla aktualizace, která přinesla fotografický režim. Slibuje řadu funkcí s možnostmi zavedení různých filtrů, vypnutí čísel poškození i postav a dalších posuvníků, abyste ze hry dostali ten nejlepší výsledek. Jde ale teprve o menší předvoj změn a pořádných novinek.

Borderlands 4 – Mapa obsahu 2026 zdroj: Gearbox

Studio si podle všeho vzalo k srdci zpětnou vazbu hráčů, proto pracují na podpoře ukládání napříč platformami, dalším endgame obsahu i aktivitách. Dále pak dodatečném vylepšování výkonu, který byl Achillovou patou i důvodem jedné nepěkné kontroverze, a nakonec i odstranění nepříjemných bugů. Do toho všeho ještě promluví placený obsah.

Příští měsíc dorazí Bounty Pack 2: Legend of the Stone Demon s novou misí, legendární výbavou a tematickou Vault Card (systém postupu podobný battle passu) s 24 kosmetickým doplňky. Lovci za těmi nejlepšími věcmi k tomu seženou novou úroveň rarity, ještě lepší než je legendární. Jmenuje se Pearlescent, některé kousky získají všichni hráči, ale ty nejlepší budou uzamčené právě v novém balíčku, který je placený.

Borderlands 4
Recenze
Borderlands 4 – recenze návratu zakladatele looter shooterů

Do konce března ještě naváže příběhový Story Pack 1: Mad Ellie and the Vault of the Damned s dalším Vault Hunterem C4shem a několika misemi v hávu kosmického hororu s temnější a krvavější atmosférou.

Druhé čtvrtletí se ponese v duchu nového raid bosse a jeho arény, takedownu a třetího Bounty Packu. Druhé příběhové nadělení míří až do třetího čtvrtletí, společně s dalšími dvěma Bounty Packy. Mezitím se bude navyšovat maximální úroveň pro všechny hráče, což se bude hodit ve stále přicházejících událostech.

Placené dodatky získáte buď souhrnně ve Vault Hunter Packu (49,99 eur) či Bounty Pack Bundlu (39,99 eur), případně nákupem Deluxe či Super Deluxe edice Borderlands 4. I bez nich byste si však měli užít dost zábavy, abyste se ke hře mohli alespoň čas od času vrátit. Na vyslovenou trvalku to však nevypadá.

