Kooperativní potěr vetřelců pokračuje. Aliens: Fireteam Elite 2 v létě povolá mariňáky do služby
zdroj: Daybreak

11. 5. 2026 15:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

O pokračování příjemné kooperační akce Aliens: Fireteam Elite se spekuluje v podstatě od léta 2024, přičemž vydání mnozí očekávali už v průběhu minulého roku. Oficiální oznámení nicméně přichází až nyní a s ním i příslib další akce z vesmíru, kde vás nikdo neuslyší křičet.

Aliens: Fireteam Elite 2 znovu tvoří Cold Iron Studios, tentokrát pod křídly vydavatelství Daybreak Company, nikoliv Focusu. Akce přirozeně staví na základech jedničky, slibuje ale její povážlivé bobtnání. Místo kooperace až třech hráčů se proto expanduje na skvadry čtyř, takže ten jeden přebývající kamarád už nemusí sedět v koutě.

Rozšířením počtu postav v týmu se také prohlubují taktické možnosti, kdy se bude klást ještě větší důraz na jednotlivé role a správnou koordinaci všech zúčastněných. Znamená to nové, propracovanější herní třídy, ale také jednoho specialistu, který je nepopsaným listem, takže u něho můžete míchat schopnosti všech, abyste si vytvořili ten správný hybrid pro vlastní herní styl.

Když posílíte vy, musí zákonitě růst i řady nepřátel. Výčet xenomorfů proto nabobtná, stejně jako jejich vražednost. Vyskočit na vás mohou v podstatě odkudkoliv, proto je dobré mít neustále jasný přehled o okolí. Tím spíše v režimu hordy, kde přežíváte před stále rostoucími vlnami nepřátel na jedné z několika vybraných map.

Fanoušci předchozího dílu by tak měli mít řadu důvodů k tomu, aby se mohli těšit už na letošní léto, během něhož Aliens: Fireteam Elite 2 vyjde na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Jelikož vydání už není daleko, na Steamu najdete rovnou doporučené HW nároky. Pro FullHD a 60 snímků za vteřinu při vysokém nastavení potřebujete procesor AMD Ryzen 5 5600G / Intel Core i5-12600, kartu o výkonu alespoň RTX 3070 / Radeon RX 6700 a 16 GB RAM.

Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
