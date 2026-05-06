Kooperativní Horizon Hunters Gathering láká na další test. Slibuje nové lovce i region

Horizon Hunters Gathering je hrou, kterou jen málo fanoušků značky chtělo, přesto ji dostanou. Další snaha PlayStationu vkročit do veselých online vod kromě barevné stylizace slibuje lovení robodinosaurů v partě, přičemž jednotlivé mise se propojí do příběhu, který bude oficiálním kánonem. Nejdříve je ale všechno třeba řádně prozkoušet, proto společnost chystá už druhý uzavřený test.
Proběhne od 22. do 25. května ve verzi jak pro PlayStation 5, tak i PC. Abyste se mohli zúčastnit, musíte být členy beta programu. Pokud jste už jeho součástí, pomalu se chystejte na slušný výčet novinek k testování, který poměrně značně rozšíří nabídku z únorové první ochutnávky.
Konkrétně dorazí další dva noví lovci. K vylepšené trojici Rem, Sun a Axle se připojí charismatická pašeračka Ensa z kmene Oseram, jíž doplní Shadow, tajný agent kmene Carja, který ovládá děsivého Stalkera. Se všemi můžete okusit celou jednu epizodu, tedy klíčovou část, skrze níž se seznámíte se světem a příběhem.
Jelikož někteří hráči jsou už obeznámení se základy, režimy Machine Incursion a Cauldron Descent mohou být o něco těžší. V průběhu prvního likvidování vln vedených impozantním bossem si tak klidně vyzkoušíte jaké to je, když se proti vám současně postaví Thunderjaw a Ravager. Cauldron Descent mezitím nabízí delší zážitek složený z průzkumu místností, v nichž se skrývají ještě větší nebezpečenství.
Novinky se dostanou i do výčtu prostředí, jelikož se vydáte i do regionu Breakers’ Bounty. Hustou džungli zde střídají zpustošené ruiny na okraji spalující pouště. Novinka se připojuje k už předchozí mapě Devil’s Thirst a ke společenskému prostoru zvanému Gathering. V něm váš čeká komunikace s ostatními, sestavování výbavy a přizpůsobování tábora. Také si vyzkoušíte nové výcvikové moduly a na lov vyrazíte klidně sami, respektive za doprovodu umělé inteligence.
Guerrilla Games z prvního testu údajně získali cenou zpětnou vazbu, jejíž plody se snaží zapracovat už do druhého kola. Takže jestli chcete zjistit, jaký krok dopředu Horizon Hunters Gathering udělalo, máte ideální příležitost.