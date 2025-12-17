zdroj: Youtube

Konkurent Heroesů je za rohem. Disciples: Domination bude mixem tahovky a RTS

17. 12. 2025 16:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Disciples: Domination
Disciples: Domination
Disciples: Domination
Série Disciples, kdysi konkurent Heroes of Might and Magic, se vrací a tentokrát rovnou s datem vydání. Disciples: Domination navazuje na Liberation, ale zároveň došlo ke střídání u vývojářského kormidla. Zatímco Liberation vzniklo v kanadském studiu Frima, nový díl má na starosti francouzské Artefacts Studio, které se holedbá oblíbenou formulkou o návratu ke kořenům série.

Heroes of Might and Magic: Olden Era
Dojmy z hraní
Co mi o hře prozradily desítky hodin v demu Heroes of Might and Magic: Olden Era?

Oznámení termínu doprovodil nový trailer, který ukazuje první záběry z hraní (ke zhlédnutí výše). Fanoušci série v nich okamžitě poznají klasické prvky Disciples: pomalé, promyšlené souboje o menším počtu jednotek, důraz na pozicování a hlavně temnou fantasy atmosféru. Příběh se odehrává patnáct let po událostech Liberation. Budeme znovu sledovat panování královny Avyanny, která se snaží udržet pohromadě království stojící na pokraji rozpadu. Z hlavního města Yllian řídíte říši i armádu, radíte se se spojenci a přijímáte rozhodnutí v době, kdy se zdá, že válka je jedinou možnou cestou.

Klíčovou roli hrají společníci. Ty si budete vybírat sami a jejich schopnosti, názory i rozdílné přístupy ovlivní, zda se království vzchopí, nebo propadne démonům. Právě kombinace jejich silných a slabých stránek má otevřít různé cesty k vítězství. Na výběr bude pět odlišných frakcí, včetně trpaslíků. Změnou oproti prvním dílům série je také průzkum mapy v reálném čase, které se blíží spíše RPG strategii podobně jako třeba King's Bounty 2. Chybět nebude také výstavba a vylepšování vašeho města, kde také budete moct verbovat jednotky.

Disciples: Domination vychází 12. února na PC, Xbox Series X/S a PlayStation 5.

