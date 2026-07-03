Konec výroby disků je klasickým tabulkovým rozhodnutím, míní bývalý šéf PlayStationu

PlayStation se tento týden rozhodl šokovat herní svět a naštvat sběratele, když na leden 2028 oznámil konec produkce fyzických disků. Velké rozhodnutí, které efektivně může znamenat konec fyzického herního média, jelikož další společnosti dost možná budou následovat. A rozhodnutí, které bývalý šéf PlayStationu Shawn Layden označuje za „tabulkové“.
Laydena vyzpovídal web Eurogamer, kterému přiznal, že podobná konverzace se v útrobách společnosti vedla ještě za časů, kdy v ní pracoval. Už před jeho odchodem v roce 2019 se ho prý lidé ptali, kdy se smíří s tím, že se mechaniky pomalu stávají minulostí. Sám by pro takový zlom potřeboval dostatečnou jistotu, že celosvětová propustnost širokopásmového připojení je dostatečná na to, aby zajistila kvalitní zážitek při stahování a oslovila většinu zákazníků.
Podle něho tak existuje přelomový bod, kdy se firmě nevyplatí udržovat jistou část svého provozu kvůli malému množství příležitostí. Tím naznačuje, že digitální prodeje her s velkou pravděpodobností už drtivě převažují nad těmi fyzickými, čemuž přirozeně velkou měrou přispěla pandemie covidu, kdy různé karantény pozměnily náš přístup k nákupu nových titulů. Podle jeho názoru přesně na tento přelomový bod už došlo, a proto šlo v Sony o čistě „tabulkové“ rozhodnutí.
„Když se podíváte na jakékoli rozhodnutí o ukončení prodeje produktu, funkce, modelu nebo čehokoli jiného, jde z velké části o čistě matematické rozhodnutí. Jaký je poměr prodeje fyzických nosičů k digitálnímu prodeji,“ doplnil.
Taková změna s sebou ale přirozeně nese úskalí přecenění regionální internetové struktury. PlayStation s tím v minulosti podle Laydena počítal a uvědomoval si, že jeho globální dosah je větší než u Xboxu, tudíž mezi jejich fanoušky patří i lidé s horším nebo žádným internetovým připojením. Jako příklad uvádí vojáky na armádní základně hrající na PlayStationu 4, kde internet není zaveden z bezpečnostních důvodů.
„Nevím, o čem se v diskuzích nyní mluvilo, ale je to podle mého docela dramatické rozhodnutí,“ hodnotí konečný výsledek.
Přirozeně jedním z argumentů pro přechod na čistě digitální distribuci je pro Sony i potírání bazarového trhu. Vždyť i kvůli tomu Microsoft u Xboxu One chtěl kdysi zavést nechvalně známé licence, kvůli nimž se jim tehdy PlayStation paradoxně vysmál dnes už méně vtipným videem.
Layden ale tvrdí, že nemohlo jít o rozhodující aspekt, jelikož vliv přeprodávání her na tržby musel slábnout, protože se tomu dělo už během jeho odchodu. Dříve možná představovalo značný problém a třeba GameStop si na něm postavil i docela slušnou živnost, nicméně v aktuální době pochybuje, že by šlo o výraznější aspekt.
Bývalý šéf následně zvěstuje inspiraci dalších firem, která už probíhá, protože se mimo jiné spekuluje, že i další Xbox bude bez mechaniky a disků. S velkou pravděpodobností se budou přizpůsobovat i herní firmy. Ostatně aktuální a nejpalčivější první vlaštovkou je Grand Theft Auto VI, které potvrdilo, že jeho fyzická edice nebude obsahovat disk, nýbrž jen kód.
„Je to rozhodně odvětví, kde když jedna společnost, zejména lídr odvětví, přijme rozhodnutí takového rozsahu, bude to mít výrazný vliv na to, jak se zachovají ostatní,“ zvěstoval.
Ovšem Sony produkci disků tlumí už delší dobu. Prezident společnosti Sony DADC, která řídí výrobu fyzických nosičů pro Sony, prozradil v rozhovoru pro rakouskou veřejnoprávní televizi, že firma plánuje přeškolit všech 300 zaměstnanců závodu v rakouském městě Thalgau na výrobu optických miniaturních čoček. Doposud podnik vyráběl zhruba 600 tisíc disků denně, z nichž polovina z nichž polovina byla určená právě pro PlayStation.
Továrna je navíc sídlem divize zaměřené na disky, kam se v roce 2022 přesunula z americké Indiany. Zároveň jde zjevně o jediný zbývající závod, který je čistě ve vlastnictví společnosti. Web pak dodává, že Sony do výroby čoček investovala 30 milionů eur a jejich masová výroba by mohla odstartovat už v příštím roce.