Konec prázdného světa po konci hry. Crimson Desert ho opravuje dalším obřím patchem
zdroj: Pearl Abyss

PC PlayStation 5 Xbox Series

4. 5. 2026 12:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

V Pearl Abyss se zjevně na víkendy ani volno nehraje. Studio po vydání svého obřího dobrodružství v Crimson Desert nastolilo raketové tempo oprav a aktualizací, skrze něž hru mění do podoby, jakou si přejí fanoušci. Nedávno tak třeba dorazily nové obtížnosti a vylepšení inventáře, aktuální patch se potom zaměřuje na konec hry.

Patch 1.05.00 řeší omezené možnosti v závěrečné fázi hry. Hráči už před nějakou dobou mluvili o svých zážitcích, kdy byla mapa po splnění většiny aktivit příliš prázdná. Důvodem byla skutečnost, že se protivníci po porážce už neobnovovali, proto jste po mnoha hodinách mohli dosáhnout stavu, kdy v Pywelu bylo bezpečno.

Některým hráčům to vyhovovalo, jiní chtěli nekonečnou hru. Aktualizace však ukončuje toto žehrání a zavádí možnosti dodatečných soubojů. Nově můžete znovu vyzvat bosse s kteroukoliv ze tří hratelných postav. Stačí, když vyrazíte na místo jeho skonu, posvítíte si na něj lucernou a na paměťovém fragmentu aktivujete možnost odvety, která může být stejná jako kdysi, případně těžší, kdy se uzpůsobí aktuálním schopnostem a výbavě postavy.

Podobnou funkci dostaly rovněž osvobozené osady, které lze opětovně zalidnit nepřáteli, abyste je museli znovu dostat z jejich spárů. Funkce přichází ve třech úrovních: Buď bude vypnutá a vy nemusíte nic řešit, případně se nepřátelé budou objevovat jen sporadicky, pokud ale máte rádi potyčky, klidně si můžete poručit, aby se protivníci obnovovali často. Oživovat se zatím mohou na 23 místech po celém Pywelu a studio na funkci hodlá i nadále pracovat.

Hlavní dvě novinky máme z krku, kompletní seznam úprav v aktuálním patchi je nicméně mnohem rozsáhlejší. Do hry například přibyl nový obchod, kde si zakoupíte celou řadu převleků, zatímco ve stávajících můžete obměnit nabídku. Taktéž si můžete ochočit Iron Eaglea a Hyacinth Macawa, abyste je mohli pojmout za své mazlíčky. Společně s tím se zlepšila viditelnost nápověd u některých hádanek, konzole získaly možnost vylepšení ostrosti a v horách můžete narazit na nové „božské prase“.

Kompletní vyčerpávající seznam najdete v doprovodném článku, stejně jako rozsáhlý výčet oprav různorodých nedostatků. Doufejme jen, že třeba za opětovné vyzvání bossů časem přibyde i nějaká odměna, jelikož aktuálně tím ukojíte akorát svou zvědavost. Nehledě na to je zapotřebí uznat velký kus práce, který studio od vydání udělalo. Zadostiučiněním jim budiž nadále velmi kladné hodnocení hráčů na Steamu s 84 % palců nahoru.

Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
