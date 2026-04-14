Konec nového Jamese Bonda unikl ještě před vydáním. Pozor na spoilery z 007: First Light
14. 4. 2026 13:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová |

Chystaný mix bombastické akce a špionáže s nezkušeným Jamesem Bondem v 007: First Light se nám ještě ani nestihl dostat do rukou, internetem se už ale šíří zásadní spoilery včetně závěrečných filmečků, což je pro hru postavenou z velké části na atmosféře a příběhu obzvlášť nepříjemná zpráva.

Za únikem podle informací serveru VGC stojí chyba v zabezpečení systému indonéské ratingové agentury, kam vývojáři a vydavatelé posílají své hry k oficiálnímu hodnocení. Právě z něj se měla na veřejnost dostat interní videa, původně určená pouze pro účely klasifikace. Jakmile se materiály jednou objevily veřejně online, začaly se rychle šířit napříč sociálními sítěmi.

V případě nové Bondovky od studia IO Interactive jde o poměrně rozsáhlý únik, záběry totiž zahrnují víc než hodinu z finální části hry, včetně samotného závěru. Pokud se tedy na novou kapitolu ze života britského agenta těšíte, buďte na internetu v příštích týdnech obezřetní. Nebo si alespoň nastavte filtry.

Únik z indonéské ratingové agentury se nicméně netýká jen jednoho titulu, byť pana Bonda v tomto případě zabolel asi nejvíc. Záběry unikly také z chystaného JRPG Echoes of Aincrad od Bandai Namco a další hry včetně čerstvě oznámeného remaku Assassin's Creed IV: Black Flag a Castlevania: Belmont's Curse se sice v systému také objevily, ale zatím se zdá, že jejich materiály se na veřejnost nedostaly. Uniknout měly také tisíce e-mailových adres vývojářů a vývojářek.

Pro 007: First Light jde o nepříjemnou komplikaci krátce před vydáním. Hra má dorazit 27. května na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S, zatímco verze pro Nintendo Switch 2 je plánovaná s menším odstupem na léto. Pro vás teď platí jediné doporučení: Pozor na spoilery. Agent 007 se sice na svou první misi vydá až na konci května, ale jeho největší tajemství kolují internetem už teď.

Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
