Konec nového Jamese Bonda unikl ještě před vydáním. Pozor na spoilery z 007: First Light

Chystaný mix bombastické akce a špionáže s nezkušeným Jamesem Bondem v 007: First Light se nám ještě ani nestihl dostat do rukou, internetem se už ale šíří zásadní spoilery včetně závěrečných filmečků, což je pro hru postavenou z velké části na atmosféře a příběhu obzvlášť nepříjemná zpráva.
Za únikem podle informací serveru VGC stojí chyba v zabezpečení systému indonéské ratingové agentury, kam vývojáři a vydavatelé posílají své hry k oficiálnímu hodnocení. Právě z něj se měla na veřejnost dostat interní videa, původně určená pouze pro účely klasifikace. Jakmile se materiály jednou objevily veřejně online, začaly se rychle šířit napříč sociálními sítěmi.
V případě nové Bondovky od studia IO Interactive jde o poměrně rozsáhlý únik, záběry totiž zahrnují víc než hodinu z finální části hry, včetně samotného závěru. Pokud se tedy na novou kapitolu ze života britského agenta těšíte, buďte na internetu v příštích týdnech obezřetní. Nebo si alespoň nastavte filtry.
Únik z indonéské ratingové agentury se nicméně netýká jen jednoho titulu, byť pana Bonda v tomto případě zabolel asi nejvíc. Záběry unikly také z chystaného JRPG Echoes of Aincrad od Bandai Namco a další hry včetně čerstvě oznámeného remaku Assassin's Creed IV: Black Flag a Castlevania: Belmont's Curse se sice v systému také objevily, ale zatím se zdá, že jejich materiály se na veřejnost nedostaly. Uniknout měly také tisíce e-mailových adres vývojářů a vývojářek.
Pro 007: First Light jde o nepříjemnou komplikaci krátce před vydáním. Hra má dorazit 27. května na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S, zatímco verze pro Nintendo Switch 2 je plánovaná s menším odstupem na léto. Pro vás teď platí jediné doporučení: Pozor na spoilery. Agent 007 se sice na svou první misi vydá až na konci května, ale jeho největší tajemství kolují internetem už teď.