Konec nejen Třetího věku. MMORPG ze světa Pána prstenů skutečně nevznikne

Amazon se rozhodl, že končí s MMO hrami. Nejen, že zařízl opětovně rozjetý New World, ale v říjnu minulého roku éterem proběhla zpráva o možném zrušení ambiciózního MMO ze světa Pána prstenů kvůli probíhající restrukturalizaci. Domněnka, kterou nyní šéf herní divize Jeff Grattis v podstatě jen potvrzuje.
Eurogamer od něho získal vyjádření, z jehož smyslu je konec vývoje velké online hry ze Středozemě evidentní. Na přímý dotaz sice neodpověděl jasně, ale ze zvolených slov je evidentní, že tým se hrou už nepočítá a zaměřuje své zdroje na jiné projekty z Tolkienova světa.
„Náš tvůrčí tým nadále prozkoumává nový a poutavý herní zážitek, který by dostál Tolkienovu světu. Úzce spolupracujeme s Middle-earth Enterprises a nadále jsme ze značky nadšení,“ uvedl ve své odpovědi.
Vyjádření taktéž implikuje, že Amazon v aktuální době nemá v pokročilém vývoji žádnou digitální hru z oblíbeného fantasy světa a onen „herní zážitek“ je spíše v koncepční fázi. Pokud tedy někdy hra z jejich dílen vyjde, bude to v horizontu ještě několika dalších let. Firma to pak mezitím nadále zkouší se seriálovou adaptací Prsteny moci, která nedávno získala datum premiéry třetí řady stanovené na 11. listopadu.
Každopádně zrušení nepřekvapí. Kolem MMO panovalo ticho od jeho oznámení v roce 2023, přičemž údajně jen pár měsíců před propouštěním v roce 2025 přešlo teprve do předprodukční fáze. Jeho konec zvěstovalo i vyjádření víceprezidenta Stevena Booma, který měl rozeslat interní dopis o tom, že pozastavují značnou část vývoje vlastních AAA her, konkrétně v oblasti MMO.
Nicméně projekt měl být odsouzený k zániku už od samého začátku. Zdroj Eurogameru uvedl, že společnost práce oznámila hned, jakmile získala licenci, aniž by byl sestavený tým. V počátcích na titulu pracoval jeden až dva lidi, přičemž tým se začal formovat poté, co se Amazon odklonil od New Worldu a začal přelévat lidi z jeho vývoje právě k Pánovi prstenů.
Nakonec ale přišla velká restrukturalizace a podle zdroje jediní vývojáři, kteří zůstali ve firmě zaměstnaní, jsou aktuálně lidé spravující Lost Ark, Throne and Liberty a zbytky týmu z New Worldu, jenž budou držet kormidlo do konce ledna 2027.
Přirozeně se pak spekuluje o tom, co by mohl být onen nový poutavý zážitek, který Grattis zmiňuje ve svém prohlášení. Existuje teoretická možnost, že jím je spekulovaná hra od Crystal Dynamics, s nimiž Amazon spolupracuje i u dvou nových her značky Tomb Raider. Jenže ti už počtvrté za rok propouštěli a je otázkou, jestli projekt vůbec vznikne.
Pokud byste si nicméně chtěli zahrát MMO ze světa Pána prstenů, nadále funguje The Lord of the Rings Online, které i po letech nabízí ve skutečnosti moc příjemný zážitek, který s přibývajícími lety zraje jak víno. Případně vyčkávejte, jestli se náhodou do Kraje a jiných pěkných lokací nevydají právě ti Warhorse.