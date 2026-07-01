Konec jedné éry: Sony definitivně zařízne fyzické disky pro PlayStation

Sony dnes šokovala celý herní svět oznámením, které znamená definitivní konec tradičních fyzických nosičů. V lednu roku 2028 totiž kompletně ukončí produkci fyzických disků pro všechny nové hry vydávané na konzolích PlayStation, a to jak z vlastní produkce, tak od vydavatelů třetích stran. Novinky budou k dostání výhradně v digitální podobě buď přímo v online obchodě PlayStation Store, nebo u klasických prodejců ve formě kódů. Nový směr se nedotkne titulů, které na discích už vyšly nebo ještě vyjdou před koncem příštího roku.
Radikální krok přichází v reakci na měnící se preference samotných hráčů. Podle vyjádření Sida Shumana, produktového manažera pro komunikaci v Sony Interactive Entertainment, jde o přirozený vývoj v době, kdy zájem o digitální verze výrazně převyšuje poptávku po fyzických edicích. „Přechod nám umožní se lépe sladit s tím, jak většina naší komunity dnes dává přednost přístupu ke hrám a jejich hraní,“ vysvětlil Shuman na oficiálním blogu PlayStationu s tím, že se firma hodlá i nadále soustředit na inovace v oblasti distribuce obsahu.
Rozhodnutí japonské společnosti přichází v době, kdy se herní svět vzpamatovával z rozhodnutí Rockstaru nevydat Grand Theft Auto VI na klasickém disku, což vyvolalo určitou vlnu nevole. Fyzická edice GTA VI bude obsahovat pouze kód ke stažení, kvůli čemuž dokonce některé menší obchody odmítají hru vůbec zařadit do nabídky. Studio tak chce zabránit únikům informací, typicky z lisoven nebo z obchodů, které krabičky obdrží dřív, ale také bazarovému přeprodeji.
V kontextu aktuálního oznámení Sony tak tah Rockstaru působí jako logický předvoj nevyhnutelně digitální budoucnosti. Analytik Piers Harding-Rolls ze společnosti Ampere označil rozhodnutí Sony za historický milník pro celý herní průmysl. Konzole byly podle něj poslední baštou fyzických médií, jejich význam však dlouhodobě upadá. Zatímco v roce 2013 při startu PlayStationu 4 tvořil digitální prodej her na konzolích od Sony pouhých 13 procent objemu, v roce 2025 už podíl vyskočil na bezmála 80 procent.
Harding-Rolls zároveň upozorňuje, že komunita bude mít legitimní obavy ohledně svobody volby, sběratelství, ale také archivace her pro budoucí generace či zpětné kompatibility stávajících fyzických kopií na budoucích generacích konzolí.
Přechod na čistě digitální distribuci s sebou i přes očividné nákupní trendy nese řadu otazníků a jasných nevýhod pro koncové zákazníky. Čistě digitální knihovny neumožní zakoupené tituly dál prodávat či darovat, navíc jsou závislé na účtech, serverech a licencích platforem.
Jak křehký tento model může být, přitom ukazují i další čerstvá oznámení Sony, která v některých zemích už v srpnu zavře PlayStation Store pro PlayStation 3 a Vitu. V září pak kvůli končícím licencím z digitálních knihoven v Evropě zmizí přes 500 filmů a seriálů od StudioCanal včetně Terminátora 2, Ramba nebo Apokalypsy, a to i v případě, že jste si za ně dříve zaplatili.