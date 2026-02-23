Konec jedné éry: Sarah Bond vysvětluje odchod z Xboxu a mluví o nové generaci konzolí

Herní svět před víkendem zaskočila zpráva o zásadních změnách v Microsoftu. Po čtyřech dekádách z něho odešel ředitel herní divize Phil Spencer, jehož následovala i šéfka Xboxu Sarah Bond. Jde o historický zlom a novou kapitolu společnosti, na kterou je podle slov teď už bývalé šéfky firma připravená.
Sarah Bond zveřejnila na LinkedInu obsáhlé vyjádření, kde nejen děkuje všem svým kolegům a za příležitosti, ale zejména vysvětluje důvody svého odchodu. Krátce připomněla náročné období po akvizici Activisionu Blizzard v roce 2022, kdy se zavázala, že pomůže firmě projít zásadní transformací. Podle jejích slov se tento úkol podařilo splnit, herní divize je dnes stabilní a připravená na další fázi vývoje.
„Proto jsem se rozhodla, že nastal ten správný čas pro další krok, a to jak v osobním, tak profesním životě. Prožíváme éru technologických změn, které ovlivní budoucí podobu našeho odvětví a já jsem nadšená z toho, co nás čeká. Tento okamžik představuje jedinečnou příležitost pro nové náhledy i vedení, které povede tým do další etapy,“ podělila se o své domněnky.
Bond je zároveň přesvědčená, že vedení přechází do dobrých rukou. Novou šéfkou Xboxu se stává Asha Sharma. Bond uvedla, že s ní v posledních týdnech úzce spolupracovala a věří jejímu odhodlání vůči hráčům, vývojářům i značce.
Sharma dříve působila jako prezidentka divize CoreAI, takže má silné technologické zázemí, které by mohlo přinést svěží vítr zejména v oblasti budování otevřenější platformy a širšího propojení zařízení. Což je ostatně směr, kterým se Xbox v posledních letech vydává. Sarah Bond zároveň ve firmě zůstane jako speciální poradkyně, aby zajistila hladké předání pravomocí.
Ve svém vyjádření zmínila i budoucnost hardwaru. Nová generace konzolí je podle ní v pokročilé fázi vývoje. Společně se Spencerem v ní pomohli „položit základy pro otevřenější platformu, jež spojí různá zařízení a osloví hráče po celém světě.“ To se doplňuje s loňským prohlášením generálního ředitele Satyi Nadelly, podle něhož by budoucí konzole měla připomínat spíše počítač než tradiční uzavřený systém.
Každopádně Sarah Bond se po odchodu určitě špatně mít nebude. Nadále zůstává ředitelkou společnosti Tyson Foods, kde podle dostupných informací pobírá roční odměnu 125 tisíc dolarů (přes 2,5 milionu korun) a nedávno získala akciový bonus v hodnotě zhruba 190 tisíc dolarů (skoro 4 miliony korun). Nejen pro ni, ale především pro Xbox každopádně začíná zbrusu nová etapa.