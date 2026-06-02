Konec jedné éry. Automatizační král Factorio vyhlíží poslední update

Připadá mi to jako včera, kdy mi kolega v práci s krví podlitýma očima vypráví o hře, u které strávil celou noc a nemohl se od ní odtrhnout. Ta hra byl český automatizační král Factorio, a ten kolega byl před dvěma zaměstnáními v roce 2016. Čas letí. Letí zdánlivě dvakrát tak rychleji, když hrajete Factorio, které, na rozdíl ode mne, vůbec nezestárlo.
Wube Software po více než deseti letech vývoje přibližují důchod jejich hry a poslední velké rozšíření s číslovkou 2.1. Na patchi se pracuje zhruba osm měsíců a na rozdíl od předchozích aktualizací nemáme čekat revoluci. Studio je dle svých slov s aktuální podobou hry spokojeno a nechybí žádný zásadní systém, který by vyžadoval rozsáhlé přepracování. Proto se finální update zaměří především na menší funkce a vylepšení uživatelského zážitku, včetně nových možností pro modderskou komunitu, která pak může hru udržet při životě ještě další dlouhá léta.
Pokud půjde vše podle plánu, zamíří verze 2.1 do uzavřeného beta testování a následně by se mohla objevit v experimentální větvi na Steamu už na konci června. Studio plánuje ponechat aktualizaci v experimentálním režimu po celé léto. Důvodem je snaha dát modderům dostatek času na přizpůsobení jejich projektů novým změnám. Na regulérní vydání tak dojde až později v roce.
Wube otevřeně přiznává, že Factorio i Space Age považuje za dokončené produkty. Aktualizace 2.1 má představovat završení aktivního vývoje a následně se studio soustředí už jen na dlouhodobou podporu – to znamená další opravy chyb, zajištění kompatibility s novými platformami, podporu modifikací a technickou údržbu.
Ta nejzajímavější zpráva přichází s oznámením, že část týmu se postupně přesouvá na nové projekty. Zatím bez konkrétních informací, ale Wube už delší dobu experimentuje s prototypy dalších her. Současně dochází i k personálním změnám. Do firmy nastoupili noví zaměstnanci a několik dlouholetých členů týmu naopak odchází. Factorio se za více než dekádu existence vypracovalo mezi nejlépe hodnocené hry na Steamu a stalo se jedním z nejvlivnějších titulů automatizačních žánru. Zároveň ale nejde o loučení, hra bude nadále podporována a modderská komunita má dostatek nástrojů k tomu, aby její životnost počítala spíše na další roky než měsíce. Factorio je věčné.