Konec her od Sony na PC? Naznačuje to už i Jason Schreier
zdroj: Insomniac

Konec her od Sony na PC? Naznačuje to už i Jason Schreier

27. 2. 2026 9:27 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Videoherní Wolverine v týdnu konečně potvrdil, že na PlayStation 5 vyjde 15. září, aby si stihl užít hřejivou záři reflektorů před tím, než ji plně uzme Grand Theft Auto VI. Přirozeně jde o dobrou zprávu jen pro část komiksových fanoušků, jelikož někteří čekají na případný PC port, které Sony v posledních letech dělá. Jenomže je dost možné, že se ho nikdy nedočkají.

Spider-Man 2 PC
Spider-Man 2 PC
Spider-Man 2 PC
Galerie

Éterem se už od minulého roku line domněnka, jež PCčkáře nepotěší. Už během listopadu 2025 se na internetu objevila zpráva o tom, že má Sony v plánu znovu ustoupit od vydávání svých singleplayerových her i na počítačích. Spekulace v té době pocházely od Jeze Codena a jeho podcastu XB2. Teď se ale k němu přidávají i další jména.

Mezi nimi je třeba ostřílený insider a novinář Jason Schreier, který podobnou myšlenku pronesl v poslední epizodě podcastu Triple Click. Aktuální strategie Sony by se podle něho měla změnit a na PC budou nadále kvůli větší hráčské základně vycházet akorát jejich live service tituly, zatímco singleplayerovky zůstanou na konzoli. Dokonce by nebyl překvapený, kdyby tato změna nastala už u zmíněného Wolverina.

zdroj: Insomniac Games

„Myslím, že jejich strategie je taková, že live service hry na PC vyjdou. Ale domnívám se, že se vzdávají toho, aby na PC vydávali své exkluzivní konzolové tituly, jako jsou tradiční singleplayerové hry,“ pronesl Schreier konkrétně v podcastu.

Něco podobného pak ze svých úst vypustil rovněž John Linneman z Digital Foundry, podle něhož se společnost od PC odvrací, jelikož se pro ni platforma stává méně a méně důležitá. To by mohlo odkazovat na další zvěsti ohledně nespokojenosti Sony s prodeji PC portů. Například podle fiskální zprávy za rok 2024 vygenerovaly příjmy v hodnotě 650 milionů dolarů, zatímco kompletní prodeje na PS Store 16,5 miliard.

Monster Hunter Rise
Novinky
Monster Hunter, Elder Scrolls i golf. PlayStation odhaluje březnovou nabídku PS Plus

Kromě nich slova podpořili další dva známí insideři s přezdívkou NatetheHate a SneakersSO. Někteří hráči nicméně oponují tím, že třeba Death Stranding 2: On the Beach vyjde na PC necelý rok po konzolové verzi a nedávný State of Play přinesl řadu her, v čele s Kena: Scars of Cosmora, které na PC vyjdou. Ona myšlenka upuštění od PC portů by se nicméně měla stahovat na hry od PlayStation Studios, nikoliv od externích týmů, kam spadá právě třeba Kojima Productions a Ember Lab.

Nakonec ale i sám Schreier uvádí, že jde zatím o pouhé domněnky. PCčkáři by ovšem z podobné změny jistě šťastní moc nebyli. Na druhou stranu ale nemusí zase tak moc přemýšlet nad případným pořízení konzole, jelikož existuje reálná možnost, že PlayStation 6 vyjde až v roce 2029.

Smarty.cz
Tagy:
spekulace Sony playstation exkluzivita Wolverine
Zdroje:
Digital Foundry, Insomniac, Sony, Jason Schreier
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Resident Evil Requiem || GamesPlay
Resident Evil Requiem || GamesPlay
Flesh & Wire - Oznámení
Flesh & Wire - Oznámení
Fight Club #762 – Rekviem za Resident Evil
Fight Club #762 – Rekviem za Resident Evil
Arc Radiers - Shrouded Sky
Arc Radiers - Shrouded Sky
Forza Horizon 6 – Objevte Japonsko
Forza Horizon 6 – Objevte Japonsko
Slay the Spire 2 – Datum vydání EA
Slay the Spire 2 – Datum vydání EA
Fight Club #761 – Co se urodilo na State of Play 2026
Fight Club #761 – Co se urodilo na State of Play 2026
Kingdom Come: Deliverance - Update pro PS5 a Xbox Series X/S
Kingdom Come: Deliverance - Update pro PS5 a Xbox Series X/S
Project Windless – Odhalení
Project Windless – Odhalení
Untitled John Wick Game – Představení
Untitled John Wick Game – Představení
Rayman: 30th Anniversary Edition – Ukázka k vydání
Rayman: 30th Anniversary Edition – Ukázka k vydání
God of War: Sons of Sparta – Oznámení
God of War: Sons of Sparta – Oznámení
Fight Club #760 – O první desítce letošního roku a nové Yakuze
Fight Club #760 – O první desítce letošního roku a nové Yakuze
Gothic 1 Remake - Datum vydání
Gothic 1 Remake - Datum vydání
Diablo II: Resurrected - Warlock Gameplay Trailer
Diablo II: Resurrected - Warlock Gameplay Trailer
Clive Barker's Hellraiser: Revival - Love Story Trailer
Clive Barker's Hellraiser: Revival - Love Story Trailer
Directive 8020 - Datum vydání
Directive 8020 - Datum vydání
Mewgenics || GamesPlay
Mewgenics || GamesPlay
Helldivers 2 - Return of the Cyborgs Deep Dive
Helldivers 2 - Return of the Cyborgs Deep Dive
Aethus - Gameplay Trailer
Aethus - Gameplay Trailer

Nejnovější články