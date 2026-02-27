Konec her od Sony na PC? Naznačuje to už i Jason Schreier

Videoherní Wolverine v týdnu konečně potvrdil, že na PlayStation 5 vyjde 15. září, aby si stihl užít hřejivou záři reflektorů před tím, než ji plně uzme Grand Theft Auto VI. Přirozeně jde o dobrou zprávu jen pro část komiksových fanoušků, jelikož někteří čekají na případný PC port, které Sony v posledních letech dělá. Jenomže je dost možné, že se ho nikdy nedočkají.
Éterem se už od minulého roku line domněnka, jež PCčkáře nepotěší. Už během listopadu 2025 se na internetu objevila zpráva o tom, že má Sony v plánu znovu ustoupit od vydávání svých singleplayerových her i na počítačích. Spekulace v té době pocházely od Jeze Codena a jeho podcastu XB2. Teď se ale k němu přidávají i další jména.
Mezi nimi je třeba ostřílený insider a novinář Jason Schreier, který podobnou myšlenku pronesl v poslední epizodě podcastu Triple Click. Aktuální strategie Sony by se podle něho měla změnit a na PC budou nadále kvůli větší hráčské základně vycházet akorát jejich live service tituly, zatímco singleplayerovky zůstanou na konzoli. Dokonce by nebyl překvapený, kdyby tato změna nastala už u zmíněného Wolverina.
„Myslím, že jejich strategie je taková, že live service hry na PC vyjdou. Ale domnívám se, že se vzdávají toho, aby na PC vydávali své exkluzivní konzolové tituly, jako jsou tradiční singleplayerové hry,“ pronesl Schreier konkrétně v podcastu.
Něco podobného pak ze svých úst vypustil rovněž John Linneman z Digital Foundry, podle něhož se společnost od PC odvrací, jelikož se pro ni platforma stává méně a méně důležitá. To by mohlo odkazovat na další zvěsti ohledně nespokojenosti Sony s prodeji PC portů. Například podle fiskální zprávy za rok 2024 vygenerovaly příjmy v hodnotě 650 milionů dolarů, zatímco kompletní prodeje na PS Store 16,5 miliard.
Kromě nich slova podpořili další dva známí insideři s přezdívkou NatetheHate a SneakersSO. Někteří hráči nicméně oponují tím, že třeba Death Stranding 2: On the Beach vyjde na PC necelý rok po konzolové verzi a nedávný State of Play přinesl řadu her, v čele s Kena: Scars of Cosmora, které na PC vyjdou. Ona myšlenka upuštění od PC portů by se nicméně měla stahovat na hry od PlayStation Studios, nikoliv od externích týmů, kam spadá právě třeba Kojima Productions a Ember Lab.
Nakonec ale i sám Schreier uvádí, že jde zatím o pouhé domněnky. PCčkáři by ovšem z podobné změny jistě šťastní moc nebyli. Na druhou stranu ale nemusí zase tak moc přemýšlet nad případným pořízení konzole, jelikož existuje reálná možnost, že PlayStation 6 vyjde až v roce 2029.