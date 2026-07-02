Konec fyzických her rozzuřil komunitu. Sony čelí ostré kritice za čistě digitální budoucnost

Včerejší rozhodnutí Sony ukončit od ledna 2028 výrobu fyzických kopií nových her pro PlayStation vyvolalo bouřlivou reakci napříč herní komunitou. Hráči i část odborné veřejnosti kritizují nejen samotný přechod na čistě digitální distribuci, ale především ztrátu možnosti volby a mají obavy z dalšího růstu cen i omezení vlastnických práv.
Společnost své rozhodnutí oznámila na oficiálním blogu PlayStation s vysvětlením, že reaguje na změnu spotřebitelských preferencí. „Vzhledem k tomu, že se preference zákazníků i celý zábavní průmysl nadále přesouvají od fyzických disků k digitálnímu obsahu, ukončíme od ledna 2028 výrobu fyzických kopií všech nových her pro konzole PlayStation,“ uvedla firma. Od tohoto data budou všechny nové tituly dostupné pouze v digitální podobě prostřednictvím PlayStation Store nebo partnerů.
Přestože digitální distribuce už prodejům dominuje několik let a v roce 2025 si na PlayStationu na úkor fyzických kopií ukrajovala téměř 80% podíl, mezi hráči stále existuje silná menšina, která dává přednost krabičkám. Jen krátce před oznámením Sony například Bethesda potvrdila fyzickou edici remasteru The Elder Scrolls IV: Oblivion pro Switch 2, což komunita přijala s nadšením. Mezi nejčastější argumenty zastánců diskových verzí patří nezávislost na digitálních službách a možnost hru skutečně vlastnit.
Na sociálních sítích se okamžitě rozhořela vášnivá debata o důsledcích konce výroby fyzických herních nosičů z modré stáje. Mnozí upozorňují, že bez fyzických kopií zmizí i bazarový trh s použitými hrami, který představoval přirozenou konkurenci pro digitální obchody, a bez nich si Sony může jednoduše vytvořit monopol.
Někteří diskutéři očekávají, že se Sony naplno pustí do vod dynamického naceňování v PlayStation Store, s kterým firma v minulosti experimentovala. Různí zákazníci tak mohou vidět a nakupovat za různé ceny, ať už v závislosti na regionu, nebo vlastní nákupní historie. Až fyzické kopie definitivně zmizí, platforma získá nad cenotvorbou prakticky úplnou kontrolu.
Nejostřejší kritika ale míří k samotnému principu rozhodnutí. „Tohle je protizákaznický krok. Nezáleží mi na tom, že digitální prodeje už fyzické překonaly. Berete lidem možnost si vybrat,“ napsal jeden z uživatelů Redditu. Podle něj právě nezájem části komunity umožnil velkým vydavatelům dojít až sem. „Vaše lhostejnost dělá z těchto korporací ještě chamtivější.“
Objevily se také názory, že oznámení fyzické edice Grand Theft Auto VI bez disku, jen s kódem ke stažení uvnitř, mělo být vějičkou, jak bude hráčská komunita na podobný krok reagovat.
Načasování oznámení mnozí označují za nešťastné, jen před několika dny totiž Sony informovala, že kvůli vypršení licenčních smluv z její digitální služby zmizí přes 500 filmů od společnosti StudioCanal. Přestože si je zákazníci koupili, ve svých knihovnách je v září už nenajdou. Automaticky tak vyvstává otázka, jestli podobný osud časem nemůže potkat i digitálně pořízené hry.
Obavy se potom týkají i budoucí, zřejmě čistě digitální generace konzolí. Pokud PlayStation 6 nebude standardně vybaven mechanikou, budou dosavadní disky u nové konzole prakticky k ničemu. A jestli se Sony uvolí a nabídne externí mechaniku, je zatím otazné.
Na novinku reagovali i lidé z herního průmyslu. Šéfredaktor serveru Kotaku Ethan Gach ironicky připomněl vystoupení bývalého šéfa Sony Computer Entertainment America Jacka Trettona z veletrhu E3 2013. Tehdy si Sony vysloužila obrovský potlesk, když zdůrazňovala přednosti fyzických her oproti tehdejším plánům Microsoftu na přísnější digitální ochranu. Tretton tehdy vyzdvihoval, že disky dávají lidem „plnou kontrolu nad jejich hrami a nad tím, co s nimi chtějí dělat“.
Jack Trenton on stage at E3 2013 talking about how PS4 will support physical discs that give players full control over their games and what they want to do with them.— AmericanTruckSongs9 (@ethangach) July 1, 2026
He's interrupted multiple times by loud cheering as he dunks on the Xbox One's DRM play point by point. pic.twitter.com/VyMizBjVWP
Z celé situace si nakonec dokázala vystřelit i konkurence. Oficiální účet The Elder Scrolls, který spadá pod Microsoft, krátce po oznámení Sony zveřejnil příspěvek připomínající chystanou fyzickou edici Oblivionu pro Switch 2 s mírně jízlivým komentářem: „Při putování Cyrodilem nikdy nevíte, na jaké fyzické poklady narazíte.“ Jen aby Xbox nakonec nekráčel v podobných šlépějích jen o pár měsíců později...