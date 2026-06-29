Konec dělení na CD Projekt a CD Projekt RED. Celá společnost se sjednocuje
zdroj: CD Projekt RED

Konec dělení na CD Projekt a CD Projekt RED. Celá společnost se sjednocuje

PC PlayStation 5 Xbox Series

29. 6. 2026 15:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Zaklínač 4 a Cyberpunk 2 jsou aktuálně známá želízka ohni CD Projektu RED, jimiž nás společně s tajemným projektem Hadar oblaží v relativně blízké budoucnosti. Vstříc zářným zítřkům polská firma zamíří pod staronovým jménem, kdy se dosavadní CD Projekt přejmenuje na CD Projekt RED.

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Firma donedávna prosazovala, aby se vývojářské studio CD Projekt RED a jeho mateřská společnost CD Projekt jmenovaly různě, nově se ale akcionáři ve valné většině shodli a odhlasovali sjednocení obou značek pod identitu toho dnes pravděpodobně známějšího subjektu, jimiž jsou vývojáři veleúspěšných her.

Označení CD Projekt RED se dosud vztahovalo pouze na vývojářské uskupení složené z hlavního týmu a pěti vývojářských studií. Ostatní dceřiné společnosti, jako byl třeba GOG nebo různé vydavatelské aktivity, spadaly do širšího portfolia a právě pod značku CD Projekt. Třeba v Česku měla svého času pobočku CD Projekt Czech, která vydávala a překládala hry pro tuzmeský trh, přičemž následně se z ní stal stále aktivní distributor Comgad.

Ačkoliv sjednocení dává smysl a pro fanoušky se v podstatě nic nemění, může v budoucnu lehce zkomplikovat komunikaci, kdy bude těžší rozlišovat mezi zprávami přímo od studia a těmi od mateřské společnosti. Jak ale nakonec sama firma uvádí, v poslední době se od sebe zase tolik neliší.

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„Činnost studia v současné době odpovídá hlavní provozní činnosti společnosti, která spočívá ve vývoji a vydávání videoher a správě značek společnosti, mimo jiné prostřednictvím tvorby a licencování doprovodných produktů. Podle názoru představenstva zajistí změna konzistentnost v komunikaci a identifikaci společnosti,“ píše se ve zprávě.

Je vysoce pravděpodobné, že jedním z důvodů změny názvu je prodej platformy GOG spoluzakladateli a druhému největšímu akcionáři Michałovi Kicińskému za 521 milionů korun. Změna měla obchodu zajistit nezávislost a umocnění filosofie důrazu na skutečné vlastnictví zakoupených her i snahu o archivaci jednotlivých titulů.

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Tagy:
byznys The Witcher vydavatelství cd projekt cyberpunk herní studio
Zdroje:
CD Projekt RED, Eurogamer
Hry:
Zaklínač 4 Cyberpunk 2
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Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
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