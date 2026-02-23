Končí studia veteránů z Firaxis a Ubisoftu. Jedno zavřel Tencent, druhé zkrachovalo
Končí studia veteránů z Firaxis a Ubisoftu. Jedno zavřel Tencent, druhé zkrachovalo

23. 2. 2026

Je tady pondělí a s ním bohužel dnes už pravidelná dávka zpráv o propouštění, zavírání a jiných negativních změnách ve videoherních společnostech. Tentokrát se v neúprosných mířidlech proměnlivého byznysu vyskytla dvojice TiMi Montréal a Midsummer Studios, obě vedené ostřílenými veterány z videoherní sféry.

Pět let staré TiMi Montréal se stalo obětí restrukturalizace čínského giganta Tencentu. Studio mělo původně pracovat na AAA multiplatformních titulech s otevřenými světy, ale nakonec se podílelo na projektech „zděděných“ po studiu Jade, takže vytvořilo třeba Pokémon Unite či Call of Duty: Mobile.

Montréalská pobočka spadala pod rozsáhlejší skupinu TiMi Group, která čítá tisíce zaměstnanců. V jejím čele stál Ashraf Ismail, který do studia přešel po odchodu z Ubisoftu v roce 2020. Podle dostupných informací se o uzavření mluvilo už delší dobu, přesto konec všechny zasáhl.

„Tým byl výjimečný nejen svým talentem, ale také kamarádstvím. Je to jedna z těch zkušeností, které si budete dlouho pamatovat, a je mi ctí, že jsem mohl být její součástí,“ napsal jeden z hlavních designérů na LinkedIn.

Bohužel nejde o jediné studio, které v nedávné době muselo „zavřít krám“. Končí rovněž Midsummer Studios založené Jakem Solomonem, jehož proslavil především podíl na vývoji série XCOM. Vzhledem k tomu, že nový celek společně s kolegy Willem Millerem a Leslie Birch založil teprve v roce 2024, nestihli ani vydat první hru.

Novinky
Sony zavírá Bluepoint Games. Tvůrci remaků Demon's Souls a Shadow of the Colossus končí

Solomon nicméně při sdílení smutné události nabídl i několik záběrů z jejich chystaného projektu Burbank, který popsal jako kombinaci The Sims a filmu The Truman Show. Doplnil, že při tvorbě postav se využívala umělá inteligence, která jim pomáhá s pamětí, uvažováním a dialogy, aby bylo možné vytvořit skutečně kohokoliv. Dodal ovšem, že AI rozhodně neměla nahradit žádného z vývojářů a veškerá vizuální stránka vznikla rukama živých umělců.

Midsummer Studios odstartovalo s financováním ve výši 6 milionů dolarů od různých investorů, mezi nimiž byl třeba Krafton, Day Zero Productions nebo Tirta Ventures. Nakonec ale zdá se finanční zdroje vyschly a projekt nebylo možné dál udržitelně rozvíjet. Škoda, třeba by vznikla další smysluplná konkurence pro monopol Simíků. Takhle si stále musíme vystačit s rostoucím inZOI.

