Končí mobilní kapitola Tamrielu. The Elder Scrolls: Blades se vypne začátkem léta
zdroj: tisková zpráva

iPad iPhone Android PC MAC Switch iOS iPadOS

30. 3. 2026 12:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Galerie

Pamatujete ještě na The Elder Scrolls: Blades? Ambiciózní mobilní odbočka, na kterou se někteří upřímně těšili, jiní zase byli otrávení tím, že nešlo o vysněné pokračování či velkou hru. Na začátku trpěla otravnými časovými zámky, nakonec se ale přeci jen povedlo zážitek mírně zlepšit. Dokonce natolik, že titul dokázal žít ještě několik let.

To vše ale letos končí. Bethesda tuto mobilní kapitolu milovaného Tamrielu zařízne, a to konkrétně 30. června, kdy dojde k vypnutí serverů, potažmo znepřístupnění hry. Tomu už teď předchází krok, během něhož byla hra stažená ze všech obchodů, kam patří App Store nebo Google Play.

zdroj: Archiv

Aby to zbylé fanoušky tolik nemrzelo, případně se ještě povedlo nalákat zpět několik navrátilců, otevřela společnost stavidla herního obchodu. Až do vypnutí tak budou všechny položky dostupné za pouhý jeden drahokam, potažmo za jednu pečeť. Abyste ale mohli utrácet ve velkém, každý, kdo se do hry přihlásí, dostane naditý balíček těchto prémiových měn, takže si můžete vyzkoušet všechno, co titul nabízí.

Nakonec je trochu s podivem, že Bethesda The Elder Scrolls: Blades udržela při životě tak dlouho, jelikož prvotní přijetí nebylo moc vřelé. Průchody kobkami se snad až příliš opakovaly, zatímco požitek ještě komplikoval už tradiční důraz na mikrotransakce. Aktualizace situaci postupně napravovaly a přidaly i třeba PvP souboje, zájem však rychle uvadl.

Todd Howard
Novinky
Nicméně konec asi nikoho nepřekvapí. Ostatně v minulém roce firma od přístrojů odpojila karetní spin-off The Elder Scrolls: Legends. Jeho vývoj zařízla už v roce 2019, přičemž servery se vypnuly v lednu minulého roku. Další na řadě pak dost možná bude další mobilní odbočka The Elder Scrolls: Castles, jež už také spíše přežívá.

Příznivcům tohoto světa tak nezbývá nic jiného, než trpělivě čekat na šestku, vracet se ke Skyrimu a v mezičase se pomalu těšit na  fanouškovský Skyblivion. Ten měl sice vyjít už v minulém roce, ale nakonec to tým nestíhal. Letos bychom se ale snad už opravdu mohli dočkat.

Smarty.cz
Tagy:
online akční fantasy RPG multiplayer karetní e3 2015 mobilní stavitelska mobilní hra E3 2018
Zdroje:
Bethesda
Hry:
The Elder Scrolls: Legends The Elder Scrolls: Blades The Elder Scrolls: Castles
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Nejnovější články