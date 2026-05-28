Končí další služba s modifikacemi pro GTA Online. Take-Two je chce dostat pod jednu střechu
zdroj: Foto: Rockstar Games

Končí další služba s modifikacemi pro GTA Online. Take-Two je chce dostat pod jednu střechu

PlayStation 4 PC PlayStation 3 Xbox 360 Xbox One PlayStation 5 Xbox Series

28. 5. 2026 16:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Grand Theft Auto Online
Grand Theft Auto Online
Grand Theft Auto Online
Galerie

Miliony hráčů netrpělivě čekají na Grand Theft Auto VI, potažmo na léto, kdy má odstartovat masivní marketingová kampaň. Nicméně Take-Two by se nakonec bez dalšího dílu městské akce klidně obešlo, jelikož Grand Theft Auto V se nadále dobře prodává a Grand Theft Auto Online čile žije a vydělává hromady peněz. A proto nejsou aktuální kroky kolem modderské komunity překvapivé.

Společnost se modifikace snaží sjednotit pod platformu FiveM, kterou získala v roce 2023. Proto kontaktuje různé tvůrce a vyzývá je, aby ukončili svou činnost. Nejnovější obětí této snahy je platforma RAGE:MP, jež svůj provoz ukončí už 1. června. 

zdroj: Vlastní

„V souladu s touto politikou a na žádost Take-Two zahájí RAGE:MP strukturovaný proces ukončení provozu. Žádáme všechny majitele serverů, aby ukončili provoz a přešli na FiveM,“ zní v oficiálním vyjádření.

Ačkoliv jde o náhlou změnu, rozhodně není nečekaná. Rockstar i Take-Two v minulosti otevřeně mluvili o tom, že chtějí modifikace pro Grand Theft Auto V i multiplayerový režim dostat pod jednu střechu, a zavést nástroje schválené přímo Rockstarem. Nechce být ale vysloveně striktní a na vyřešení situace dávají dostatek času.

Grand Theft Auto VI
Novinky
Grand Theft Auto VI ujišťuje o listopadovém vydání, marketingová kanonáda začne v létě

V případě RAGE:MP se tak očekává, že všechny zbývající komunitní servery ukončí provoz do 31. srpna. Do tohoto termínu musí dojít k úspěšné migraci serverů a po něm nebude sada nástrojů a backendová infrastruktura k dispozici.

„Víme, že je to pro všechny těžká zpráva: jak pro vývojáře, tak pro hráče. Jelikož je FiveM oficiální platformou Rockstar Games pro zážitky založené na modifikacích, udělali jsme vše pro to, abychom vám poskytli více času na přesun serverů na nové místo, a budeme i nadále dělat vše, co je v našich silách, aby byl přechod hladký,“ dodává se a zároveň děkuje za čas a úsilí, které tvůrci do platformy vložili.

Smarty.cz
Tagy:
simulace online akční multiplayer GTA V městská akce
Zdroje:
Rockstar Games, Eurogamer
Hry:
Grand Theft Auto V - GTA V Grand Theft Auto Online
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Marathon - Season 2 Cinematic Trailer
Marathon - Season 2 Cinematic Trailer
Warhammer 40,000: Dawn of War IV – Datum vydání a obsah po vydání
Warhammer 40,000: Dawn of War IV – Datum vydání a obsah po vydání
O Forze Horizon 6 s Patrikem a Pánovi prstenů od Warhorse || Chléb & Games
O Forze Horizon 6 s Patrikem a Pánovi prstenů od Warhorse || Chléb & Games
Civilization VII - Test of Time Update
Civilization VII - Test of Time Update
Nailcrown – Oznámení
Nailcrown – Oznámení
Jsou remaky lepší než původní hra? || Chléb & Games
Jsou remaky lepší než původní hra? || Chléb & Games
Warhammer 40,000 Mechanicus II - Leader Deep-dive: Videx & Obasis
Warhammer 40,000 Mechanicus II - Leader Deep-dive: Videx & Obasis
Godzone 6 - Teaser
Godzone 6 - Teaser
Chléb & Games: Heroes, Path of Exile 2 a hodnocení tříd v Diablu
Chléb & Games: Heroes, Path of Exile 2 a hodnocení tříd v Diablu
Sid Meier's Civilization VII - Test of Time Oznámení
Sid Meier's Civilization VII - Test of Time Oznámení
Europa Universalis V: Fate of the Phoenix - Trailer
Europa Universalis V: Fate of the Phoenix - Trailer
Star Fox Remake - Oznámení
Star Fox Remake - Oznámení
Office Manager - Oznámení
Office Manager - Oznámení
Chléb & Games: Saros a nejrozdílněji hodnocené hry na Metacriticu
Chléb & Games: Saros a nejrozdílněji hodnocené hry na Metacriticu
Resident Evil (2026) – Upoutávka
Resident Evil (2026) – Upoutávka
Phonopolis - Datum vydání
Phonopolis - Datum vydání
The Blood of Dawnwalker - Příběhový trailer
The Blood of Dawnwalker - Příběhový trailer
The Blood of Dawnwalker — Gameplay
The Blood of Dawnwalker — Gameplay
Arc Raiders - Riven Tides
Arc Raiders - Riven Tides
PowerWash Simulator 2 - Hvězdné války
PowerWash Simulator 2 - Hvězdné války

Nejnovější články