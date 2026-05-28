Končí další služba s modifikacemi pro GTA Online. Take-Two je chce dostat pod jednu střechu

Miliony hráčů netrpělivě čekají na Grand Theft Auto VI, potažmo na léto, kdy má odstartovat masivní marketingová kampaň. Nicméně Take-Two by se nakonec bez dalšího dílu městské akce klidně obešlo, jelikož Grand Theft Auto V se nadále dobře prodává a Grand Theft Auto Online čile žije a vydělává hromady peněz. A proto nejsou aktuální kroky kolem modderské komunity překvapivé.
Společnost se modifikace snaží sjednotit pod platformu FiveM, kterou získala v roce 2023. Proto kontaktuje různé tvůrce a vyzývá je, aby ukončili svou činnost. Nejnovější obětí této snahy je platforma RAGE:MP, jež svůj provoz ukončí už 1. června.
„V souladu s touto politikou a na žádost Take-Two zahájí RAGE:MP strukturovaný proces ukončení provozu. Žádáme všechny majitele serverů, aby ukončili provoz a přešli na FiveM,“ zní v oficiálním vyjádření.
Ačkoliv jde o náhlou změnu, rozhodně není nečekaná. Rockstar i Take-Two v minulosti otevřeně mluvili o tom, že chtějí modifikace pro Grand Theft Auto V i multiplayerový režim dostat pod jednu střechu, a zavést nástroje schválené přímo Rockstarem. Nechce být ale vysloveně striktní a na vyřešení situace dávají dostatek času.
V případě RAGE:MP se tak očekává, že všechny zbývající komunitní servery ukončí provoz do 31. srpna. Do tohoto termínu musí dojít k úspěšné migraci serverů a po něm nebude sada nástrojů a backendová infrastruktura k dispozici.
„Víme, že je to pro všechny těžká zpráva: jak pro vývojáře, tak pro hráče. Jelikož je FiveM oficiální platformou Rockstar Games pro zážitky založené na modifikacích, udělali jsme vše pro to, abychom vám poskytli více času na přesun serverů na nové místo, a budeme i nadále dělat vše, co je v našich silách, aby byl přechod hladký,“ dodává se a zároveň děkuje za čas a úsilí, které tvůrci do platformy vložili.