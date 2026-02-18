Komunita vydala oprášený Unreal Tournament 2004 pro moderní hardware

Legendární střílečka znovu ožívá. Unreal Tournament 2004 je nyní dostupný zdarma, a to oficiálně se souhlasem Epic Games. O návrat se postarala fanouškovská skupina OldUnreal, která hru nejen zpřístupnila, ale také vydala první větší patch po více než dvaceti letech.
Instalace je překvapivě jednoduchá. Uživatelé Windows si mohou stáhnout automatický instalátor z webu OldUnreal. Ten stáhne původní obraz herního disku z jejich serverů, rozbalí jej, nainstaluje hru a rovnou aplikuje nový patch. Celý proces zabere jen pár minut a výsledek? Unreal Tournament 2004 běžící na moderním PC ve widescreenu a až ve 4K rozlišení.
Nový patch přináší optimalizace pro současné systémy, opravy chyb a několik vylepšení, včetně podpory širokoúhlých obrazovek. Linux a macOS hráči si musí instalaci provést ručně přes GitHub, ale i pro ně je hra plně dostupná.
OldUnreal už dříve se souhlasem Epicu zpřístupnil také Unreal Gold a Unreal Tournament: Game of the Year Edition, takže jde o pokračování širší snahy o zachování klasických Unreal titulů.
Vývojáři upozorňují, že práce ještě není u konce. Některé chyby vycházejí z původní verze hry, jiné vznikly při přizpůsobování modernímu hardwaru. Vyšší snímkovací frekvence například odhalily problémy, které v roce 2004 nebyly patrné. OldUnreal ale slibuje, že nejviditelnější a hratelnost ovlivňující chyby budou postupně opraveny.
Pro fanoušky klasických multiplayerových stříleček je to vítaná zpráva. Unreal Tournament 2004 patří k ikonám žánru a možnost zahrát si jej zdarma, v plné kvalitě a bez složité konfigurace, je malým vítězstvím pro herní historii i komunitu.