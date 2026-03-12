Komunita s posvěcením Valve a Ubisoftu resuscituje Dark Messiah of Might and Magic

Kultovní akční RPG z roku 2006 dostane novou komunitní verzi. Skupina modderů připravuje speciální edici pro Dark Messiah of Might and Magic – a projekt má oficiální podporu jak od Ubisoftu, tak od Valve. Na projektu pracuje stejný tým modderů, který už v roce 2023 získal od Ubisoftu souhlas k vytvoření pokročilého moddu, jež celou hru převede do novější verze Source enginu a hlavně vytvoří stabilnější základ pro budoucí úpravy.
Podle vývojáře Davida Wiltose vzniká nová verze taky díky umožnění přístupu ke zdrojovému kódu. „S podporou Valve a schválením Ubisoftu pracujeme na komunitní edici Dark Messiah,“ uvedl. „Základní výhodou umožní opravovat problémy a dále rozšiřovat hru.“ Tým zároveň zdůrazňuje, že nejde o remake, ale spíš o technický port a modernizaci. Hra má zůstat stejná, jen s lepší kompatibilitou a většími možnostmi pro modding.
Kromě samotné Community Edition tým pracuje i na dalších projektech kolem hry – například RTX grafickém módu, kooperativním režimu nebo generátoru dungeonů. Cílem je, aby všechny tyto úpravy měly v nové verzi stabilní základ. Autoři projektu už zároveň vyzývají další fanoušky a moddery, aby se k vývoji připojili. Community Edition má být otevřeným projektem, který bude dál rozvíjet komunita.
Dark Messiah of Might and Magic od studia Arkane Studios je dodnes považován za kultovní titul díky soubojům založeným na fyzice a unikátní mechanice kopání nepřátel do pastí, propastí nebo bodců. Nová komunitní verze by tak mohla dát této klasice druhý život – tentokrát přizpůsobený moderním PC i modderské scéně.