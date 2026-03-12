Komunita s posvěcením Valve a Ubisoftu resuscituje Dark Messiah of Might and Magic
zdroj: tisková zpráva

Komunita s posvěcením Valve a Ubisoftu resuscituje Dark Messiah of Might and Magic

PC Xbox 360

12. 3. 2026 12:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Kultovní akční RPG z roku 2006 dostane novou komunitní verzi. Skupina modderů připravuje speciální edici pro Dark Messiah of Might and Magic – a projekt má oficiální podporu jak od Ubisoftu, tak od Valve. Na projektu pracuje stejný tým modderů, který už v roce 2023 získal od Ubisoftu souhlas k vytvoření pokročilého moddu, jež celou hru převede do novější verze Source enginu a hlavně vytvoří stabilnější základ pro budoucí úpravy.

Fatekeeper
Novinky
Fatekeeper vypadá jako skvělý nástupce Dark Messiah of Might and Magic

Podle vývojáře Davida Wiltose vzniká nová verze taky díky umožnění přístupu ke zdrojovému kódu. „S podporou Valve a schválením Ubisoftu pracujeme na komunitní edici Dark Messiah,“ uvedl. „Základní výhodou umožní opravovat problémy a dále rozšiřovat hru.“ Tým zároveň zdůrazňuje, že nejde o remake, ale spíš o technický port a modernizaci. Hra má zůstat stejná, jen s lepší kompatibilitou a většími možnostmi pro modding.

Kromě samotné Community Edition tým pracuje i na dalších projektech kolem hry – například RTX grafickém módu, kooperativním režimu nebo generátoru dungeonů. Cílem je, aby všechny tyto úpravy měly v nové verzi stabilní základ. Autoři projektu už zároveň vyzývají další fanoušky a moddery, aby se k vývoji připojili. Community Edition má být otevřeným projektem, který bude dál rozvíjet komunita.

Dark Messiah of Might and Magic od studia Arkane Studios je dodnes považován za kultovní titul díky soubojům založeným na fyzice a unikátní mechanice kopání nepřátel do pastí, propastí nebo bodců. Nová komunitní verze by tak mohla dát této klasice druhý život – tentokrát přizpůsobený moderním PC i modderské scéně.

Smarty.cz
Tagy:
fantasy
Zdroje:
Ubisoft, ModDb
Hry:
Dark Messiah of Might and Magic
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Fight Club #764 – My a multiplayer
Fight Club #764 – My a multiplayer
SiN Reloaded - Oznámení
SiN Reloaded - Oznámení
Pragmata – Hlavní ukázka
Pragmata – Hlavní ukázka
Kromlech - Release Trailer
Kromlech - Release Trailer
Fight Club #763 – Herní degustační menu
Fight Club #763 – Herní degustační menu
Stage Tour – Představení
Stage Tour – Představení
Samson – Datum vydání
Samson – Datum vydání
Pokémon Winds & Waves – Oznámení
Pokémon Winds & Waves – Oznámení
Resident Evil Requiem || GamesPlay
Resident Evil Requiem || GamesPlay
Flesh & Wire - Oznámení
Flesh & Wire - Oznámení
Fight Club #762 – Rekviem za Resident Evil
Fight Club #762 – Rekviem za Resident Evil
Arc Radiers - Shrouded Sky
Arc Radiers - Shrouded Sky
Forza Horizon 6 – Objevte Japonsko
Forza Horizon 6 – Objevte Japonsko
Slay the Spire 2 – Datum vydání EA
Slay the Spire 2 – Datum vydání EA
Fight Club #761 – Co se urodilo na State of Play 2026
Fight Club #761 – Co se urodilo na State of Play 2026
Kingdom Come: Deliverance - Update pro PS5 a Xbox Series X/S
Kingdom Come: Deliverance - Update pro PS5 a Xbox Series X/S
Project Windless – Odhalení
Project Windless – Odhalení
Untitled John Wick Game – Představení
Untitled John Wick Game – Představení
Rayman: 30th Anniversary Edition – Ukázka k vydání
Rayman: 30th Anniversary Edition – Ukázka k vydání
God of War: Sons of Sparta – Oznámení
God of War: Sons of Sparta – Oznámení

Nejnovější články