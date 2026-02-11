Kodžima je zase záhadný a fanoušci doufají v oznámení PC portu Death Stranding 2

Legendární vývojář Hideo Kodžima rád naznačuje, napíná a mystifikuje. Nejinak tomu je i v případě poslední zprávy na sociálních sítích, která rozvířila spekulace o chystané PC verzi Death Stranding 2: On the Beach. Aby se fanoušci snažili rozklíčovat údajné poselství, stačilo, aby Kodžima na svém anglickém účtu na síti X napsal pouze lakonickou poznámku: „Neměl jsem dnes moc času na editaci“ a připojil fotografii pracovního stolu.
Na monitoru svítí nápis „A Hideo Kojima Game“, a pod monitorem leží kalendář s motivem Death Stranding 2. Fanoušci okamžitě vytáhli kalkulačky i archivní záznamy. První Death Stranding vyšel na PlayStation 4 v listopadu 2019 a na PC dorazil o osm měsíců později, v červenci 2020. Death Stranding 2 vyšel na PlayStation 5 v červenci 2025. Osm měsíců od té doby? Březen 2026. A ten je prakticky za rohem.
Do toho se přidává další dílek skládačky. V listopadu loňského roku se na webu ESRB na krátkou dobu objevilo hodnocení PC verze Death Stranding 2. Záznam sice rychle zmizel, ale internet, jak známo, nezapomíná. A podobné omylem odhalené ratingy už v minulosti několikrát předznamenaly oficiální oznámení.
Načasování je navíc podezřele výhodné. Už zítra večer proběhne další prezentace State of Play. Přesně ten typ akce, kde by Sony mohlo světu oznámit, že jeden z jeho velkých exkluzivních titulů konečně míří i na PC. A pokud by šlo rovnou o nějakou rozšířenou nebo Director’s Cut edici, zapadalo by to do současné strategie vydavatele dokonale.
Samozřejmě je potřeba brzdit nadšení. Kodžimo fotka sama o sobě nic nepotvrzuje a může jít klidně o práci na úplně jiném projektu. Ostatně pracuje i na OD, Physint a na dalším zatím nepojmenovaném projektu. Ostatně i k nim by mohl vývojář stříhat trailery pro State of Play.