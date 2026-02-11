Kodžima je zase záhadný a fanoušci doufají v oznámení PC portu Death Stranding 2
zdroj: Kojima Productions

Kodžima je zase záhadný a fanoušci doufají v oznámení PC portu Death Stranding 2

PlayStation 5

11. 2. 2026 9:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Death Stranding 2: On the Beach
Death Stranding 2: On the Beach
Death Stranding 2 On the Beach
Galerie

Legendární vývojář Hideo Kodžima rád naznačuje, napíná a mystifikuje. Nejinak tomu je i v případě poslední zprávy na sociálních sítích, která rozvířila spekulace o chystané PC verzi Death Stranding 2: On the Beach. Aby se fanoušci snažili rozklíčovat údajné poselství, stačilo, aby Kodžima na svém anglickém účtu na síti X napsal pouze lakonickou poznámku: „Neměl jsem dnes moc času na editaci“ a připojil fotografii pracovního stolu.

Na monitoru svítí nápis „A Hideo Kojima Game“, a pod monitorem leží kalendář s motivem Death Stranding 2. Fanoušci okamžitě vytáhli kalkulačky i archivní záznamy. První Death Stranding vyšel na PlayStation 4 v listopadu 2019 a na PC dorazil o osm měsíců později, v červenci 2020. Death Stranding 2 vyšel na PlayStation 5 v červenci 2025. Osm měsíců od té doby? Březen 2026. A ten je prakticky za rohem.

Death Stranding 2 On the Beach
Recenze
Death Stranding 2: On The Beach – recenze

Do toho se přidává další dílek skládačky. V listopadu loňského roku se na webu ESRB na krátkou dobu objevilo hodnocení PC verze Death Stranding 2. Záznam sice rychle zmizel, ale internet, jak známo, nezapomíná. A podobné omylem odhalené ratingy už v minulosti několikrát předznamenaly oficiální oznámení.

Načasování je navíc podezřele výhodné. Už zítra večer proběhne další prezentace State of Play. Přesně ten typ akce, kde by Sony mohlo světu oznámit, že jeden z jeho velkých exkluzivních titulů konečně míří i na PC. A pokud by šlo rovnou o nějakou rozšířenou nebo Director’s Cut edici, zapadalo by to do současné strategie vydavatele dokonale.

Samozřejmě je potřeba brzdit nadšení. Kodžimo fotka sama o sobě nic nepotvrzuje a může jít klidně o práci na úplně jiném projektu. Ostatně pracuje i na OD, Physint a na dalším zatím nepojmenovaném projektu. Ostatně i k nim by mohl vývojář stříhat trailery pro State of Play.

Smarty.cz
Tagy:
akční sci-fi simulator
Zdroje:
Hideo Kojima
Hry:
Death Stranding 2: On the Beach
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Directive 8020 - Datum vydání
Directive 8020 - Datum vydání
Mewgenics || GamesPlay
Mewgenics || GamesPlay
Helldivers 2 - Return of the Cyborgs Deep Dive
Helldivers 2 - Return of the Cyborgs Deep Dive
Aethus - Gameplay Trailer
Aethus - Gameplay Trailer
Black Myth: Zhong Kui — Chinese New Year Special
Black Myth: Zhong Kui — Chinese New Year Special
Skate Style – Oznámení
Skate Style – Oznámení
PUBG: Blindspot – Předběžný přístup
PUBG: Blindspot – Předběžný přístup
John Carpenter's Toxic Commando – Přehlídka hratelnosti
John Carpenter's Toxic Commando – Přehlídka hratelnosti
Horizon Hunters Gathering – Oznámení
Horizon Hunters Gathering – Oznámení
Hollow Knight – Nintendo Switch 2 Edition
Hollow Knight – Nintendo Switch 2 Edition
Resident Evil Requiem – Trailer z Nintendo Direct: Partner Showcase
Resident Evil Requiem – Trailer z Nintendo Direct: Partner Showcase
Turok Origins – Trailer z Nintendo Direct: Partner Showcase 2.5.2026
Turok Origins – Trailer z Nintendo Direct: Partner Showcase 2.5.2026
Fallout 4: Anniversary Edition – Trailer z Nintendo Direct: Partner Showcase
Fallout 4: Anniversary Edition – Trailer z Nintendo Direct: Partner Showcase
Indiana Jones and the Great Circle – Trailer z Nintendo Direct: Partner Showcase
Indiana Jones and the Great Circle – Trailer z Nintendo Direct: Partner Showcase
The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered – Trailer z Nintendo Direct: Partner Showcase
The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered – Trailer z Nintendo Direct: Partner Showcase
Kromlech - Datum spuštění předběžného přístupu
Kromlech - Datum spuštění předběžného přístupu
Resident Evil Requiem - Evil Has Always Had A Name
Resident Evil Requiem - Evil Has Always Had A Name
Samson – Boj a vozidla
Samson – Boj a vozidla
Mewgenics – Možnosti
Mewgenics – Možnosti
A Whisper of Fall: Jinyiwei – První ukázka
A Whisper of Fall: Jinyiwei – První ukázka

Nejnovější články