Klenot se skutečně vrací. V druhé remasterované kolekci Metal Gear Solid se objeví vysněná čtyřka

Fanoušci si to tak dlouho přáli, až je Konami vyslyšelo. Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots se konečně zbavuje své exkluzivity pro PlayStation 3 a míří na další platformy i mimo rodinu Sony.
Konami na State of Play oznámilo Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2, jejíž vývoj poprvé potvrdilo teprve v září minulého roku. Od té doby se spekulovalo, jaké díly budou součástí. Všichni nicméně doufali, že se čtyřka konečně vymaní z komplexní architektury dvacet let staré konzole, což se nakonec děje.
S ohledem na neblahou pověst předcházející kolekce jsou samozřejmě nasnadě nemalé obavy, ale asi nebudu jediný, kdo doufá, že se společnost po faux pas poučí. Byla by škoda, kdyby návrat „důchodcovského“ závěru Snakeova příběhu byl obtěžkaný technickými nedokonalostmi a novými bugy.
Aby se mohl zachovat název „kolekce“, kultovní čtyřku doplní ještě neméně velebený Peace Walker. Původně hra z PSP později předělaná na PlayStation 3 a Xbox 360 v HD kolekci, je i přes svou spin-off náturu mnohými považovaná za plnohodnotný díl a skrytý klenot série, který by tu rozhodně neměl chybět. Zdejší verze bude právě na té HD založená.
Hezkým doplňkem pro každého fanouška je přibalení digitálního scénáře k oběma dílům, ale také bonusový obsah s digitálním soundtrackem a gameboyového Metal Gear: Ghost Babel. Majitelé předchozí kompilace si mezitím užijí bonusovou zlatou kamufláž a uniformu.
Vzhledem k tomu, že tentokrát místo třech plnotučných her dostaneme dvě, jemně se snížila cenovka nastavená na 49,99 eur. Když budete mít zájem jen o jednu z nich, koupíte si ji i samostatně na všech platformách, mezi něž patří PC, PlayStation, Xbox a Switch. Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 zpříjemní konec prázdnin, konkrétně 27. srpna.
Mimo to producent značky Noriaki Okamura potvrdil, že Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 dostal poslední update. Jednička a trojka s ním dostala ostřejší vizuál pro vyšší rozlišení, což se slaví též doprovodnou slevovou akcí.