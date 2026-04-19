Kingdom Come 2 vyhrálo prestižní cenu BAFTA za nejlepší příběh
zdroj: ČTK

19. 4. 2026 0:06 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Zlatá maska prestižních bristkých cen BAFTA míří i do Česka. Kingdom Come: Deliverance 2 vyhrálo v kategorii nejlepší příběh, ve kterém překonala i Clair Obscur: Expedition 33. Francouzská hra si nakonec odnesla cenu za nejlepší hru roku.

Sandfall Interactive proměnilo tři z dvanácti nominací, konkrétně ještě za nejlepší debut a herecký výkon. Ten si odnesla Jennifer English, která v kategorii porazila i druhou nominaci od Warhorse v podobě Toma Mckaye, který v KCD2 ztvárnil Jindru.

Ostatní ocenění se rozdělila mezi širší spektrum her. Například Dispatch si odnesl zlatou masku za animaci, zvuk i nejlepšího herce ve vedlejší roli pro Jeffrey Wrighta. Ocenění za nejlepší hudbu získal Ghost of Yótei,  Death Stranding 2 zabodoval v kategorii uměleckého zpracování, Atomfall byl vyhlášen nejlepší britskou hrou a No Man's Sky znovu potvrdil dlouhodobou podporu vítězstvím v kategorii stále se vyvíjejíci hra.

Rodinnou hrou roku se stal Lego Party!, nejlepší design si odnesl Blue Prince a multiplayer ovládli Arc Raiders. Zvláštní ocenění Fellowship putovalo k Ilkka Paananen ze společnosti Supercell za dlouhodobý přínos hernímu průmyslu.

Letošní BAFTA tak ukázala nejen jasného vítěze, ale i šíři současné herní scény – od velkých produkcí až po nové značky, které si dokázaly urvat vlastní kus pozornosti. 

Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
