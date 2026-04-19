Kingdom Come 2 vyhrálo prestižní cenu BAFTA za nejlepší příběh

Zlatá maska prestižních bristkých cen BAFTA míří i do Česka. Kingdom Come: Deliverance 2 vyhrálo v kategorii nejlepší příběh, ve kterém překonala i Clair Obscur: Expedition 33. Francouzská hra si nakonec odnesla cenu za nejlepší hru roku.
Sandfall Interactive proměnilo tři z dvanácti nominací, konkrétně ještě za nejlepší debut a herecký výkon. Ten si odnesla Jennifer English, která v kategorii porazila i druhou nominaci od Warhorse v podobě Toma Mckaye, který v KCD2 ztvárnil Jindru.
Ostatní ocenění se rozdělila mezi širší spektrum her. Například Dispatch si odnesl zlatou masku za animaci, zvuk i nejlepšího herce ve vedlejší roli pro Jeffrey Wrighta. Ocenění za nejlepší hudbu získal Ghost of Yótei, Death Stranding 2 zabodoval v kategorii uměleckého zpracování, Atomfall byl vyhlášen nejlepší britskou hrou a No Man's Sky znovu potvrdil dlouhodobou podporu vítězstvím v kategorii stále se vyvíjejíci hra.
Rodinnou hrou roku se stal Lego Party!, nejlepší design si odnesl Blue Prince a multiplayer ovládli Arc Raiders. Zvláštní ocenění Fellowship putovalo k Ilkka Paananen ze společnosti Supercell za dlouhodobý přínos hernímu průmyslu.
Letošní BAFTA tak ukázala nejen jasného vítěze, ale i šíři současné herní scény – od velkých produkcí až po nové značky, které si dokázaly urvat vlastní kus pozornosti.