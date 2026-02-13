Kena: Scars of Kosmora je pokračováním kouzelné akční adventury s důrazem na elementy
13. 2. 2026 11:06 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Je sice pravdou, že pohádková Kena: Bridge of Spirits se do videoherní historie nesmazatelným písmem nezapsala, přesto šlo o příjemnou akční adventuru, která uhranula hlavně svou „pixarovskou“ estetikou, na níž naváže oznámené pokračování Kena: Scars of Kosmora.

Hlavní hrdinka se posune do doby, kdy už je zkušená duchovní průvodkyně, která své nadpřirozené schopnosti využívá nejen pro to, aby pomohla mrtvým, nýbrž i těm živým. Zároveň ale nezapomíná na sebe, proto se vydává na tajemný ostrov Kosmora, kde by ráda nalezla odpovědi a snad i lék na její celoživotní utrpení.

Ostrov je domovem rozmanitých kultur a regionů, kde jsou pohřbená tajemství jeho tragické minulosti. Netrvá dlouho a potká mocného ducha, který rozbije její hůl, čímž se roztříští i její identita a nástroj, jenž ji udržoval při životě. Proto musí přijmout zdejší duchovní formu založenou na alchymii používané pro manipulaci se živly.

S elementy se ale též pojí noví společníci. Jde o okouzlující kamarády, kteří s vámi cestují a postupem času rostou i odemykají nové síly, čímž se prohlubuje pouto mezi vámi. Studio už odhalilo prvního v podobě velké lišky, kterou si osedláte a poslouží jako krásný dopravní prostředek.

Ne všichni ale budou hodní. Kena narazí na řadu dalších zkažených duší, s nimiž si poradí i díky novým dovednostem napojených na zmíněné elementy. Jejich využívání bude dle všeho klíčem k překonání náročných potyček a epických soubojů s bossy.

Kena: Bridge of Spirits
Recenze
Kena: Bridge of Spirits – recenze

„Díky spolupráci s PlayStation Studios jsme mohli vytvořit ještě větší svět postavený s důrazem na level design, promyšlený postup a silný pocit dobrodružství. Jsme velmi nadšení, že se s vámi v budoucnu podělíme o další informace, a nemůžeme se dočkat, až si vyzkoušíte to, co jsme vytvořili. Přijetí Bridge of Spirits bylo pro nás velkou poctou a doufáme, že se nám podaří nabídnout to, co se všem na první hře líbilo,“ doufají zástupci studia.

Kena: Scars of Kosmora by podle všeho měla být bez větších obtíží přístupná i lidem, kteří první díl nehráli. I proto potěší, že během letošního roku vyjde nejen na PlayStation 5, ale také na PC.

