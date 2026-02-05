Když Mass Effect potká Overwatch. Hlas velitelky Shepard patří nové hrdince Jetpack Cat

Když Blizzard představil další várku nových postav pro Overwatch, jedna z nich okamžitě vzbudila pozornost internetu. Ne tak úplně stylizací nebo nějakým dojemným příběhem, ale proto, že… mňouká. Dlouho spekulovaná hrdinka Jetpack Cat se konečně stává hratelnou postavou a hlas (respektive zajímavou paletu kočičích zvuků) jí propůjčila Jennifer Hale, legendární dabérka proslulá především rolí velitelky Shepard z Mass Effectu a Naomi Hunter z Metal Gear Solid.
Audio a technický ředitel Scott Lawson Blizzardu k obsazení uvedl uvedl: „Dabérkou Jetpack Cat je Jennifer Hale, která odvedla neuvěřitelný kus práce. Spolupracovat s ní bylo ohromně zábavné.“ Pro Hale přitom nejde o první roli v Overwatchi, už od roku 2018 namlouvá pistolnici Ashe.
Jetpack Cat dorazí do hry 10. února spolu se čtyřmi dalšími postavami. Jejím klíčovým přínosem na bojišti bude možnost přenášet jiné postavy vzduchem, a to jak spojence, tak i nepřátele. V tom druhém případě nicméně bude nutné použít její ultimátní schopnost. Podle prvních dojmů z hraní jde o extrémně pohyblivou, rychlou číču, která dokáže podporovat agresivní výpady spoluhráčů, ale také řešit logistické problémy týmu. Včetně situací, kdy potřebujete letecky dopravit Bastiona v plné palbě přímo nad hlavy nepřátel.
Zajímavostí ze zákulisí je, že Jetpack Cat není žádný nový výstřelek. Podle hlavního producenta hrdinů Kennyho Hudsona jde o nápad starý téměř stejně jako samotný Overwatch. „Jetpack Cat je koncept, který jsme chtěli zrealizovat už od vydání původního Overwatche. Máme její rané koncepty pověšené na chodbě už asi osm let,“ popsal Hudson. Zástupce herního ředitele Alec Dawson dodává, že kolem obrázku v kanceláři chodili denně a pořád si říkali: Možná jednou?
Ten správný okamžik přišel až teď. Blizzard se totiž rozhodl výrazně zrychlit tempo a vsadit na ambiciózní plán, v jehož rámci uvede v únoru pět nových hrdinů najednou a dalších pět během roku. Právě tenhle kobercový nálet nových postav dal týmu prostor experimentovat. „Když jsme vybírali, kdo bude v té první pětici, s Jetpack Cat jsme počítali úplně od začátku,“ vysvětlil Hudson. Umělecký ředitel Dion Rogers to shrnul prostě: „Prostě nám přišlo, že nastal čas na kočku.“
Zvířecí hrdinové přitom nejsou v Overwatchi žádnou novinkou. Winston, geneticky upravený gorilí vědec, patří k tvářím hrdinské střílečky už od začátku, zatímco křeček Wrecking Ball se stal hvězdou mezi tanky v roce 2018. Rogers naznačil, že si tým pohrává i s dalšími nápady, včetně těch vyloženě absurdních. „Máme takový interní vtípek, postavu jménem Oranga-tank. Je to orangutan, který je tank a zároveň záporák,“ popsal Rogers s tím, že většina zvířecích hrdinů je zatím kladná, takže by mohlo být zábavné zkusit se vydat i opačným směrem. Zda se Oranga-tank někdy dostane do hry, těžko říct. Podobně jako Jetpack Cat zatím zůstává hlavně na papíře v podobě kresbiček v kanceláři.
Overwatch každopádně prochází zajímavým obdobím. Blizzard nedávno oznámil nový roční model vydávání rozšíření, kdy už příští týden vydá první kapitolu s názvem The Reign of Talon. Zároveň odhazuje nepopulární dvojku v názvu a vrací se k prostému označení Overwatch. S náloží nových hrdinů, z nichž jeden je raketová kočka s hlasem jedné z nejslavnějších herních dabérek, by mohlo jít o zajímavou obrodu někdejšího hitu. A tentokrát si v centru pozornosti klidně i trochu zamňouká.