Kdo usedne na trůn po Larianu? Vývojář Baldur's Gate II odmítl nabídku na čtvrtý díl
zdroj: Larian Studios

Kdo usedne na trůn po Larianu? Vývojář Baldur's Gate II odmítl nabídku na čtvrtý díl

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1. 7. 2026 10:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová |

Po odchodu studia Larian od série Baldur's Gate začal majitel práv, společnost Hasbro, hledat vývojáře, kteří by se ujali vývoje čtvrtého dílu. Jedním z prvních lidí, na které se obrátil, byl James Ohlen, jeden z předních tvůrců legendárního Baldur's Gate 2. Jeho odpověď ale byla jednoznačně záporná: Nabídku odmítl, je totiž přesvědčený, že by selhal.

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Lariani po ohromném úspěchu Baldur's Gate III oznámili, že se místo pokračování chtějí raději soustředit na vlastní značky. Přitom už měli rozpracovaný prototyp Baldur's Gate 4, ale nakonec po neshodách s Hasbrem usoudili, že nechtějí strávit další dlouhé roky prací na cizí zahrádce.

Jak teď prozradil James Ohlen v rozhovoru pro PC Gamer, šéf Hasbra Chris Cox mu zavolal prakticky v momentu, co se dozvěděl, že Larian pokračování vyvíjet nebude. „Ten den, kdy zjistil, že do toho Larian nepůjde, mi zavolal. Řekl: ‚Hej, Jamesi, co si myslíš o Baldur's Gate 4?‘ A já mu odpověděl: ‚Ne. Selhal bych, a dokonce vím proč.‘“

Ohlen, který dnes působí ve studiu Archetype Entertainment, kde pracuje na sci-fi RPG Exodus, považuje odkaz třetího dílu za tak neochvějně silný, že se s ním zkrátka nikdo nechce poměřovat. Ani on ne. Nikdy. „Nechtěl bych s tím soupeřit. Už samotný vývoj Exodu je dost těžký, ale konkurovat Baldur's Gate 3? To by bylo čiré šílenství.“

Baldur's Gate III
Baldur's Gate III
Baldur's Gate III
Galerie

Podle něj přitom nejde jen o kvality samotné hry, ale třeba i o technologické zázemí, které si Larian během let vybudoval. Studio využívá vlastní engine i interní nástroje a snaha o zreplikování by jinému týmu zabrala dlouhé roky. Ohlen dokonce přiznal, že se Hasbra ptal, zda by nebylo na technologii Larianu možné získat licenci, podobně jako kdysi BioWare půjčovalo svůj Infinity Engine jiným studiím. Ani to by ale podle něj hře úspěch nezaručilo.

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„Swen Vincke bude vždy mistrem v tvorbě takových her. Je strašně těžké ho sesadit z trůnu kvůli všemu, co mají k dispozici – nástrojům, zkušenostem i sehranému týmu,“ vysvětlil designér. Pokud má Baldur's Gate 4 skutečně vzniknout, potřebuje prý tvůrce, kteří se nebudou snažit Larian kopírovat. Naopak by měli přijít s vlastním úhlem pohledu a nebát se porušovat zavedená pravidla. Ohlen připomněl, že podobně přistupoval k vývoji původního Baldur's Gate i jeho tehdejší tým.

„Tehdy jsme si říkali: ‚Všichni ostatní jsou horší a my je převálcujeme.‘ Byli jsme to my versus celý herní průmysl, chtěli jsme všechny překonat. A protože nikdo z nás předtím hry nedělal, byli jsme přesvědčení, že všechno uděláme jinak. Někdy potřebujete přesně takový přístup,“ tvrdí Ohlen, ale s jeho revolucionářským nadšením nemusíme ani příliš polemizovat, protože to realita herního průmyslu dosti odlišná od konce 90. let udělá za nás. 

Jak to nakonec dopadne s Baldur's Gate 4, je zatím ve hvězdách. Zatímco Hasbro vehementně přikyvuje, že chce v sérii pokračovat, studio, které by dokázalo navázat na mimořádně úspěšný třetí díl, stále nenašlo. Mezitím se navíc objevují zákulisní informace, že bychom se dřív mohli dočkat remaků prvních dvou dílů, jejichž vývoj údajně probíhá ve Wizards of the Coast pod vedením Kevina Martense.

Smarty.cz
Tagy:
fantasy RPG taktická Baldur's Gate (série)
Zdroje:
PC Gamer, James Ohlen Twitter
Hry:
Baldur's Gate 2: Shadows of Amn Baldur's Gate III Exodus
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Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
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