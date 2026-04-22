Kdo koho špehoval? Vývojáři MindsEye žalují studio kvůli sledování vlastních zaměstnanců

Bizár kolem studia Build a rocket Boy a neumětelské městské akce MindsEye, se dál komplikuje. Podle zjištění serveru Kotaku odborová organizace Velké Británie oznámila, že část zaměstnanců zahájila právní kroky kvůli údajnému nasazení sledovacího softwaru Teramind na pracovní zařízení, bez jejich vědomí. Prohlášení vedení o sabotáži a průmyslové špionáži tak získávají těžce ironický nádech.
Podle odborů měl být software nainstalován bez vědomí zaměstnanců a umožňovat velmi detailní monitoring jejich aktivit. Celá věc vyplavala na povrch poté, co v březnu zhruba 40 pracovníků podepsalo společnou stížnost. Ta měla následovat po uniklém interním meetingu, na němž měl spoluzakladatel Mark Gerhard mimo jiné mluvit o sabotování projektu MindsEye a zároveň oznámit zavedení posílené kyberbezpečnosti.
Studio později software podle všeho odinstalovalo, tím ale spor neskončil. Podle odborů firma odmítla vysvětlit, jaká data byla sbírána, jak se s nimi nakládalo a proč byl systém vůbec nasazen. Právě netransparentnost je jedním z hlavních bodů celé žaloby.
Odbory tvrdí, že použití podobného nástroje mohlo porušit zákony o ochraně osobních údajů i základní práva zaměstnanců. Mimo jiné proto, že mohl zasahovat i do soukromí při práci z domova. Případ teď míří k britským úřadům, konkrétně k institucím řešícím pracovní spory a ochranu dat.
Tím ale výčet problémů nekončí. Odbory zároveň připomínají další žaloby související s loňským propouštěním přibližně 300 zaměstnanců. Ty se týkají údajného nezvládnutí celého procesu, nedostatečné komunikace i podezření na přidávání zaměstnanců na takzvané černé listiny. Pokud by soudy daly zaměstnancům za pravdu, mohlo by to firmu stát miliony.