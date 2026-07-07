„Katastrofické vedení a ostuda průmyslu,“ zaznívá v reakcích na propouštění v Microsoftu
zdroj: Profimedia

„Katastrofické vedení a ostuda průmyslu,“ zaznívá v reakcích na propouštění v Microsoftu

7. 7. 2026 13:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Xbox oznámil velký reset v tom, jak bude firma fungovat, což s sebou nese propuštění 3200 lidí a vypuštění na svobodu celkem pěti studií (o osudu Arkane definitivně ještě nevíme). Je to součást větších změn v rámci celého Microsoftu, který se navíc zbavuje dalších 1600 lidí. Reakce herního průmyslu jsou povětšinou velmi podobné: Vinu na současném stavu drží sám Microsoft a jeho vedení. 

Analytik a technologický komentátor Ed Zitron označil současnou situaci za důsledek katastroficky špatného vedení společnosti pod generálním ředitelem Satyou Nadellou. Zitron patří mezi dlouhodobé kritiky strategie Microsoftu a zejména jeho masivních investic do umělé inteligence. Podle něj firmy včetně Googlu a Amazonu využívají silné výsledky ostatních divizí k cílenému zakrývání skutečnosti, že návratnost investic do AI zatím neodpovídá vynaloženým prostředkům.

Asha Sharma
Novinky
Velký reset Xboxu: O práci přišlo 3200 lidí a zbavuje se studií

Ve svém vyjádření si Zitron nebral sevítky a nebál se ani ostřejších slov: „„Katastrofální neschopnost řízení ze strany firmy vedené idiotem, který nedosahuje ani úrovně konzultantů z McKinsey a najímá další neschopné lidi jen proto, aby přesouvali peníze a zakrývali, jak špatné jsou jeho sázky na umělou inteligenci. Microsoft je ostudou softwarového průmyslu,“ řekl.

Sám Microsoft ve svém oficiálním stanovisku uvedl, že změny souvisejí s proměnou trhu a snahou přizpůsobit fungování firmy budoucím potřebám. Společnost zároveň odmítla spekulace, že by propuštěné zaměstnance přímo nahrazovala umělá inteligence. Přiznala ale, že AI postupně mění způsob práce uvnitř firmy.

Problém je ale v tom, že vedení Microsoftu, potažmo Xboxu, je odtržené od reality. Nemám nic proti ambiciím, ale když Asha Sharma svým zaměstnancům řekla, že chce, aby Xbox každý den bavil více než miliardu lidí, což ani zdaleka nezvládá ani Steam... „Chci, aby se Xbox stal jednou z mála společností, které každý den baví více než miliardu lidí a dávají každému možnost tvořit a spojovat se,“ uvedla Sharma.

 

Výrok okamžitě vyvolal bouřlivé reakce. Kritici upozorňují, že jde o mimořádně ambiciózní číslo, které výrazně převyšuje současnou velikost největších herních platforem. Pro srovnání: Steam dosáhl loni rekordních přibližně 41 milionů současně připojených uživatelů. I kdyby během jednoho dne platformu využilo výrazně více lidí, stále by šlo o zlomek miliardy - měsíčně se na Steam připojí kolem 147 milionů lidí.

Vzhledem k tomu, že Microsoft vlastní nejen Xbox, ale také značky jako Minecraft, Call of Duty, World of Warcraft či Candy Crush Saga, je možné, že firma počítá se souhrnným dosahem celého svého herního ekosystému napříč platformami, nikoliv pouze s aktuálním počtem hráčů na konzolích a PC. Pořád to nemění nic na tom, že divokým škrtáním a šetřením se k pohádkovému zisku proinvestujete jen velmi těžko.

Ekonomická reakce investorů na kroky Microsoftu tentokrát nebyla příliš pozitivní. Akcie firmy po oznámení restrukturalizace oslabily a podle dostupných údajů jsou za poslední rok poklesly přibližně o 22 %.

Smarty.cz
Tagy:
Microsoft byznys technologie AI xbox game pass
Zdroje:
GameSpot, Microsoft, Ed Zitron
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Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
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