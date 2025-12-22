Karavanové šílenství RV There Yet? prodalo 4,5 milionu kopií a dostává obří update
zdroj: Nuggets Entertainment

Karavanové šílenství RV There Yet? prodalo 4,5 milionu kopií a dostává obří update

PC

22. 12. 2025

Trochu šílené kooperaci RV There Yet? jsme se na Games.cz sice dosud příliš nevěnovali, nicméně to neznamená, že by tahle podivnost unikla hráčským hledáčkům. Právě naopak - stal se z ní jeden z letošních nečekaných hitů, který vývojářům dělá radost nejen pozitivními ohlasy, ale také velmi slušnými prodeji.

Snaha dostat se v roli party přátel s karavanem do cíle, přičemž vám cestu komplikují překážky, alkohol i nikotin, si během prvního týdne našla 1,3 milionu hráčů. Postupně se pak čísla vyšplhala až na 4,5 milionu prodaných kopií. Úspěch je o to působivější, že hra původně vůbec neměla vzniknout. Jde totiž o projekt z game jamu, který autoři vydali na Steamu spíš jen tak, bez plánů na dlouhodobou podporu.

zdroj: Nuggets Entertainment

„Nikdy jsme neměli v plánu tuhle hru vytvořit, udělali jsme ji jen pro zábavu. Protože jsme nečekali, že titul bude mít takový úspěch, rozhodně jsme neplánovali ani žádné větší aktualizace. Nakonec tu ale máme neplánovaný update pro neplánovanou hru,“ píše se v doprovodném textu k nové aktualizaci.

Jde o dosud největší obsahovou aktualizaci, která do hry přináší novou mapu postavenou kolem fiktivní hory Yurbuttsk, kde vás čeká mrazivá kombinace ledu a skal. Cílem je najít bájnou silnici Route 65, cestou narazíte na novou faunu, další předměty, nástroje a samozřejmě i na možnost pořádných koulovaček.

Většinu novinek využijete při zdolávání specifických překážek. Zledovatělé silnice zvládnete jen s nasazenými řetězy, zatímco dynamit pomůže odstranit masivní bloky ledu v horských průsmycích. Vše navíc propojuje jednoduchý příběh, který choatickému putování dodává alespoň nějaký základní rámec.

I když je RV There Yet? jen dílem náhody a improvizace, jeho úspěch tým donutil k dlouhodobější podpoře. Přes Vánoce si sice bere pauzu na dobití baterek, ale v novém roce už můžete vyhlížet další updaty zaměřené na řešení stability i bugů. Další obsahové aktualizace zatím v plánu nejsou, ale to ostatně nebyla ani ta aktuální.

