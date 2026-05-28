zdroj: Infinity Ward

PC PlayStation 5 Xbox Series Switch 2

Kapitán Price se vrací v Call of Duty: Modern Warfare 4

28. 5. 2026 19:42 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Call of Duty: Modern Warfare 4
Call of Duty: Modern Warfare 4
Call of Duty: Modern Warfare 4
Galerie

Call of Duty: Modern Warfare 4 je oficiálně potvrzené a letošní díl přinese několik velkých změn pro celou sérii. Tou největší je konec podpory staré generace konzolí – poprvé v moderní éře Call of Duty hra vynechá PlayStation 4 i Xbox One. Infinity Ward označuje Modern Warfare 4 za nový technický milník série a tvrdí, že hra byla od začátku stavěná čistě pro současný hardware.

Tomu odpovídají i nové systémy jako přepracovaný gunplay s názvem Ballistic Authority, který má nabídnout realističtější střelbu bez náhodného rozptylu a větší důraz na fyziku zbraní, zvuk i viditelnost cílů. Celý systém střelby je od základu přepracovaný, aby více odpovídal tomu, jak se zbraň chová, jak s ní míříte, v jakém jste postoji a jaké jsou vaše záměry. Změnou projde i dynamika postavy, který má být ještě plynulejší včetně nových pohybů a animací jako je například vis z okraje, šplhání a podobně. Sbohem Omnimovement.

Velkou pozornost ale vzbuzuje hlavně příběh. Kampaň se odehrává na Korejském poloostrově, kde nově dosazený vůdce Severní Koreje rozpoutá invazi na jih. To znamená spoustů bojů v chaosem zachvánecých ulicích.

Call of Duty: Modern Warfare 4 zdroj: Activision
Call of Duty: Modern Warfare 4 zdroj: Activision

Hráči se ujmou role mladého jihokorejského vojáka Parka, který se během konfliktu postupně vypracuje v klíčovou postavu války. Samozřejmě se vrací i ikona série Modern Warfare, kapitán Price, který odhalí novou, ničivou zbraň s potenciálem zvrátit celý konflikt a rozpoutat nevídané krveprolití. Osud světa bude opět v ohrožení. Chybět nemají ani velké bitvy a samozřejmě masivní spektákl.

Vedle kampaně dorazí tradičně multiplayer a DMZ. Multiplayer nabídne 12 klasických 6v6 map, Gunfight režimy i větší Big War mapy s vozidly. Novinkou je režim Kill Block, kde se mapa dynamicky mění během zápasu a přetváří trasy, krytí i zorná pole. Konfigurací mapy má být přes 500 a bude možné jej hrát v režimu tři na tři, nebo deset na deset. Zjevně půjde o rychlejší a dynamičtější střety s nižším time-to-kill.

Call of Duty: Black Ops 7
Recenze
Call of Duty: Black Ops 7 – recenze nejnovějšího akčního blockbusteru

DMZ se vrací s dynamickým počasím a živějším světem, kde se budou měnit zadání misí i pohyb nepřátel. Hrát bude možné sólo i ve skupině. Infinity Ward chce zjevně ukousnout svoji část koláče z populárních extrakčních stříleček. Více se o DMZ dozvíme 7. června.

Velkým skokem oproti předchozím dílům má být grafická stránka díky odhození limitů staré generace konzolí. To se má projevit na detailech, nasvícení, efektech, materiálech, velikostí akčních scén a prostředí. Na PC bude využívat upscalovací a frame generation technologie, včetně robustních nastavení parametrů vykreslování. Počítá se s podporou DLSS 4.5, ray tracingem nejen v příběhové kampani, ale i v multiplayeru, volumetrikou i realistickými odrazy.

Do vývoje je zapojená prakticky celá síť Activision studií včetně Raven Software, Sledgehammer Games a Treyarch. Po neúspěšném Black Ops 7 se chce Call of Duty opět dostat na trůn vojenských stříleček a Activision sází všechno na jednu kartu. Jak nová generace slavné střílečky dopadne, se dozvíme letos 23. října, kdy Call of Duty: Modern Warfare 4 vyjde na PC, PS5, Xboxu Series X/S a Nintendu Switch 2.

Smarty.cz
Tagy:
akční FPS vojenská military
Zdroje:
Activision
Hry:
Call of Duty: Modern Warfare 4
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Planet Zoo 2 - Oznámení
Planet Zoo 2 - Oznámení
Call of Duty: Modern Warfare 4 - Oznámení
Call of Duty: Modern Warfare 4 - Oznámení
Marathon - Season 2 Cinematic Trailer
Marathon - Season 2 Cinematic Trailer
Warhammer 40,000: Dawn of War IV – Datum vydání a obsah po vydání
Warhammer 40,000: Dawn of War IV – Datum vydání a obsah po vydání
O Forze Horizon 6 s Patrikem a Pánovi prstenů od Warhorse || Chléb & Games
O Forze Horizon 6 s Patrikem a Pánovi prstenů od Warhorse || Chléb & Games
Civilization VII - Test of Time Update
Civilization VII - Test of Time Update
Nailcrown – Oznámení
Nailcrown – Oznámení
Jsou remaky lepší než původní hra? || Chléb & Games
Jsou remaky lepší než původní hra? || Chléb & Games
Warhammer 40,000 Mechanicus II - Leader Deep-dive: Videx & Obasis
Warhammer 40,000 Mechanicus II - Leader Deep-dive: Videx & Obasis
Godzone 6 - Teaser
Godzone 6 - Teaser
Chléb & Games: Heroes, Path of Exile 2 a hodnocení tříd v Diablu
Chléb & Games: Heroes, Path of Exile 2 a hodnocení tříd v Diablu
Sid Meier's Civilization VII - Test of Time Oznámení
Sid Meier's Civilization VII - Test of Time Oznámení
Europa Universalis V: Fate of the Phoenix - Trailer
Europa Universalis V: Fate of the Phoenix - Trailer
Star Fox Remake - Oznámení
Star Fox Remake - Oznámení
Office Manager - Oznámení
Office Manager - Oznámení
Chléb & Games: Saros a nejrozdílněji hodnocené hry na Metacriticu
Chléb & Games: Saros a nejrozdílněji hodnocené hry na Metacriticu
Resident Evil (2026) – Upoutávka
Resident Evil (2026) – Upoutávka
Phonopolis - Datum vydání
Phonopolis - Datum vydání
The Blood of Dawnwalker - Příběhový trailer
The Blood of Dawnwalker - Příběhový trailer
The Blood of Dawnwalker — Gameplay
The Blood of Dawnwalker — Gameplay

Nejnovější články