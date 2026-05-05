Kancl, do kterého je radost chodit. V Česku vzniká tycoon Office Manager od jediného vývojáře

Každý, kdo někdy pracoval v otevřených kancelářích, má svoji představu o ideální kanceláři. Takové, kde meetingovka je hned za rohem a není věčně obsazná, a kde kolegové nechávají ovládání klimatizace na pokoji. Vyzkoušet si, jak se kancelářský komplex navrhuje, provozuje a spravuje, si budete moci brzy vyzkoušet v nezávislé hře Office Manager, pod kterou je podepsaný sólo vývojář Jan Štěpánek.
Sám tvůrce hru popisuje jako takovou českou odpověď na Prison Architect. Srovnání kanclů a vězení je možná příliš satirické, nicméně dává smysl. Místo vězeňského komplexu budete dohlížet na kanceláře pro různé firmy, řešit každodenní byznys i provozní krize. V praxi to znamená kancly nejdříve postavit, zajistit všelijaké inženýrské sítě, ale třeba i zabezpečení před zloději a před požárem.
Nepůjde přitom jen o pronájem pro běžnou kancelářskou práci. Na výběru bude více než 14 druhů místností, včetně open-spacu, laboratoří i serveroven. Každá elektronika bude spotřebovávat energii, kterou musíte jako provozovatel zaplatit, nemluvě o požadavcích na internet. Nájemníci budou mít různé potřeby a nároky – třeba na hluk nebo rušivé světlo – aby se jim v prostorách příjemně pracovalo.
Firmy pak budou kromě hodnocení vašeho komplexu vznášet i různé požadavky na rozšíření a úpravy prostor. Samozřejmostí je i starost o vlastní personál jako jsou hlídači, recepční a podobně. Součástí je i strom nových technologií a místností, který si postupně odemykáte za zkušenosti. Zkrátka něco na pomezí tycoonu a simulace.
Office Manager pak bude při vydání obsahovat i příběhovou kampaň a sandoboxový režim. Zajímavostí je, že ve hře se objeví i některé české firmy, se kterými se Štěpánkovi podařilo navázat spolupráci. Třeba stavební společnost Lukeš Construction.
Stran vydání se můžete v červnu těšit na demoverzu a koncem roku spuštění předběžného přístupu. Už teď si ale Office Manager můžete přidat do seznamu přání na Steamu, aby vám neutekly novinky.