zdroj: Jan Štěpánek

PC

Kancl, do kterého je radost chodit. V Česku vzniká tycoon Office Manager od jediného vývojáře

5. 5. 2026 12:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Office Manager
Každý, kdo někdy pracoval v otevřených kancelářích, má svoji představu o ideální kanceláři. Takové, kde meetingovka je hned za rohem a není věčně obsazná, a kde kolegové nechávají ovládání klimatizace na pokoji. Vyzkoušet si, jak se kancelářský komplex navrhuje, provozuje a spravuje, si budete moci brzy vyzkoušet v nezávislé hře Office Manager, pod kterou je podepsaný sólo vývojář Jan Štěpánek.

Sám tvůrce hru popisuje jako takovou českou odpověď na Prison Architect. Srovnání kanclů a vězení je možná příliš satirické, nicméně dává smysl. Místo vězeňského komplexu budete dohlížet na kanceláře pro různé firmy, řešit každodenní byznys i provozní krize. V praxi to znamená kancly nejdříve postavit, zajistit všelijaké inženýrské sítě, ale třeba i zabezpečení před zloději a před požárem.

Nepůjde přitom jen o pronájem pro běžnou kancelářskou práci. Na výběru bude více než 14 druhů místností, včetně open-spacu, laboratoří i serveroven. Každá elektronika bude spotřebovávat energii, kterou musíte jako provozovatel zaplatit, nemluvě o požadavcích na internet. Nájemníci budou mít různé potřeby a nároky – třeba na hluk nebo rušivé světlo – aby se jim v prostorách příjemně pracovalo.

Firmy pak budou kromě hodnocení vašeho komplexu vznášet i různé požadavky na rozšíření a úpravy prostor. Samozřejmostí je i starost o vlastní personál jako jsou hlídači, recepční a podobně. Součástí je i strom nových technologií a místností, který si postupně odemykáte za zkušenosti. Zkrátka něco na pomezí tycoonu a simulace.

Office Manager pak bude při vydání obsahovat i příběhovou kampaň a sandoboxový režim. Zajímavostí je, že ve hře se objeví i některé české firmy, se kterými se Štěpánkovi podařilo navázat spolupráci. Třeba stavební společnost Lukeš Construction.

Stran vydání se můžete v červnu těšit na demoverzu a koncem roku spuštění předběžného přístupu. Už teď si ale Office Manager můžete přidat do seznamu přání na Steamu, aby vám neutekly novinky.

Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Office Manager - Oznámení
Chléb & Games: Saros a nejrozdílněji hodnocené hry na Metacriticu
Resident Evil (2026) – Upoutávka
Phonopolis - Datum vydání
The Blood of Dawnwalker - Příběhový trailer
The Blood of Dawnwalker — Gameplay
Arc Raiders - Riven Tides
PowerWash Simulator 2 - Hvězdné války
Final Fantasy XIV: Evercold – Lákadlo
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 – DLC Loose Cannon
Exodus – Persepolis
Assassin's Creed Black Flag Resynced - Oznámení
007 First Light – Rules of Spycraft
Fight Club #769 – Novinky na Games
Enshrouded - Forging the Path
MEDIX – Test
Battlefield 2026 – Mapa obsahu 2026
Atomic Heart: Blood on Crystal – Poslední DLC
Metro 2039 - Odhalení
Euro Truck Simulator 2: Soul of Anatolia - Trailer
