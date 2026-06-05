Jurassic Park: Survival je stále ve vývoji. Značka měla problémy napříč všemi hrami

Když jsem na State of Play viděl ukázku z dinosauřího survival hororu The Lost Wild mě napadlo, jak na tom asi je jiný dinosauří horor Jurassic Park: Survival. Na to neváhal odpovědět šéf Saber Interactive Matt Karch, byť konkrétně toho o hře se slavnou filmovou (a knižní) značkou moc neřekl.
Jurassic Park: Survival bylo oznámeno už na konci roku 2023 a od té doby jsme se dočkali ukázek, které byste spočítali na prstech ruky oběti velociraptora. „Hra je stále v aktivním vývoji a vypadá velmi solidně,“ řekl lakonicky Karch pro Game File.
Zajímavé je, že ticho se netýkalo pouze této hry. V posledních měsících byla překvapivě neaktivní prakticky celá značka Jurassic Park. Dokonce i oficiální sociální sítě série byly po dlouhou dobu bez nových příspěvků. Až začátkem června se objevila stručná zpráva: „Jsme zpátky ve hře!“
Podobný výpadek zasáhl i Jurassic World Evolution 3 od Frontier Developments. U této hry byly na několik měsíců pozastaveny pravidelné aktualizace s novými dinosaury a obsahem, než se vývoj opět rozběhl. To naznačuje, že v zákulisí kolem slavné dinosauří značky mohly být širší problémy s licencí nebo správou celé značky.
Zatím není jasné, zda se Jurassic Park: Survival objeví během letošní sezóny prezentací, třeba během dnešního Summer Game Festu. Potvrzení od Saberu ale dává fanouškům alespoň jistotu, že projekt stále žije. Byť samozřejmě nemáme ponětí, kdy si ho budeme moci zahrát. Tak držme palce... jestli nám nějaké zbývají po útoku velociraptora!