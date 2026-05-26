Judas od Kena Levina zřejmě nevyjde letos a dost možná ani příští rok
zdroj: Foto: Ghost Story Games

PC PlayStation 5 Xbox Series

26. 5. 2026 16:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová |

Vývoj další střílečky z pohledu vlastních očí od Kena Levina se zřejmě protáhne mnohem víc, než se původně očekávalo. Podle nových informací z finanční zprávy společnosti Take-Two Interactive a od insiderů totiž vydání Judas aktuálně míří do fiskálního období mezi dubnem 2027 a březnem 2029. Pokud se tento plán potvrdí, duchovní nástupce BioShocku stráví ve vývoji skoro patnáct let.

Judas vás chce vtáhnout naplno. Novinka Kena Levina se vyvaruje zbytečným novotám

Debutový projekt studia Ghost Story Games byl oficiálně představen až během The Game Awards na konci roku 2022, jeho kořeny nicméně sahají hlouběji. Už v roce 2014 totiž Ken Levine veřejně popisoval svůj koncept tzv. „narativního Lega“, tedy systému modulárního vyprávění, kde se příběh skládá z menších částí a dynamicky reaguje na hráčské chování. Ambicí designérského veterána bylo vytvořit příběhový zážitek, který se při každém průchodu výrazně promění.

Levine tehdy popisoval vizi slovy: „Snažíme se sepsat příběh složený z malých částí, které se mohou kombinovat miliony různých zajímavých způsobů. Chceme, aby hráči měli pocit, že prožívají silný příběh, který ale pokaždé proběhne jinak.“

Právě tato ambiciózní struktura ale podle všeho vývoj hry značně komplikuje. Judas se odehrává na generační vesmírné lodi Mayflower, která převáží poslední zbytky lidstva k Proximě Centauri. Hlavní hrdinka Judas rozpoutá na palubě revoluci a následně se musí rozhodovat, komu věřit a koho zradit. Tři hlavní nehratelné postavy, Tom, Nefertiti a Hope, posléze dynamicky reagují na její činy a zanedbávaní potenciální spojenci se postupně přerodí v nebezpečné protivníky.

Komplexita tohoto systému má být jedním z důvodů dlouhého vývoje. Už v roce 2022 Bloomberg upozorňoval na problémy uvnitř studia a hru skloňoval v souvislosti s vývojářským peklem, kdy zmiňoval vysokou fluktuaci zaměstnanců i kritizoval Levinův způsob řízení projektu. Herní veterán přitom velmi podobné turbulence zažil už během vývoje BioShocku Infinite.

Filmový BioShock od Netflixu má vyjít společně s novou hrou

Situaci teď nepřímo potvrzuje i aktuální finanční plán vydavatelství Take-Two. Zatímco ostatní velké tituly vydavatele mají alespoň rámcová data vydání, Judas zůstává v seznamu pod zkratkou TBA, tedy teprve s příslibem budoucího oznámení. Insider Okami13_, který v minulosti správně informoval o několika odkladech a zrušených projektech, navíc tvrdí, že hra skutečně míří až do fiskálního roku 2028/2029.

Přitom ještě v roce 2023 šéf Take-Two Strauss Zelnick tvrdil, že Judas dorazí nejpozději do března 2025. Od té doby se ale kolem hry opět spíše zavřela voda. Studio vydalo několik kratších vývojářských blogů a Levine letos v květnu pouze prohlásil, že projekt „se blíží cílové rovince“ a bude „mnohem reaktivnější než BioShock“. A pokud Judas skutečně vyjde až v roce 2029, půjde o projekt, který stráví ve vývoji delší dobu než všechny tři dosavadní díly BioShocku dohromady.

Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
