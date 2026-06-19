John Carpenter's Toxic Commando dostává zdarma městskou mapu i létající nepřátele

Zombie akce John Carpenter's Toxic Commando patří mezi letošní příjemná překvapení, od které se příliš nečekalo, ale nakonec doručila sympatickou zábavu. Nečekané spojení Left 4 Dead, SnowRunnera a brakového hororu zafungovalo a pod záštitou legendárního režiséra přišlo se zábavným kosením nemrtvých. A jelikož za hrou stojí Saber Interactive, mohou se hráči těšit na další obsah zdarma.
Jedna jeho část dorazila do hry společně s patchem 2.0. Jeho ústřední novinkou je nová mise Urban Blight, která se odehrává jeden rok po událostech základní hry. Společnost Hopewell ani lidstvo se nepoučili, takže znovu provádí experimenty, díky nimž na svět přichází další noční můry. Proto opět přichází řada na úderné komando, které se vydá po stopách experimentů do ruin města Rockbridge.
Na své cestě kromě nové lokace potkají rovněž první létající nepřátele. Hornet je zmutovaným hmyzem, který představuje dvojitou hrozbu – střílí na hráče projektily a po přiblížení je mohou zvednout, vynést do oblak a následně pustit z nebezpečné výšky. Ještě, že přichází nová výbava, která vám s nimi pomůže.
Celkově se těšte na šest nových zbraní, mezi nimiž je třeba modernizovaná puška s pákovým mechanismem Heartstopper Carabine LAC či experimentální energetická pistole Thundershot OEP. Neplechu zblízka nicméně udělá i kontaminovaný meč Sludgebane, zatímco s davy si poradí granátomet Salvo MGL.
Jelikož se Toxic Commando kromě akce po vlastních nohách zaměřuje i na jízdu, do všech misí přibyl obrněný transportér Thrasher APC. Jeho výhodou i nevýhodou je možnost střílení drtivých salv, které ale mohou poranit i vlastní spoluhráče. Specialitou nové mise je vysokozdvižný vozík... ano, dokáže přemisťovat objekty.
Svůj um mezitím můžete zkoušet v novém režimu Trials. Jde o soubor denních, týdenních a sezónních výzev, jejichž plněním získáte zkušenostní body a odemknete exkluzivní odměny. Kdyby vás mrzelo, že nemůžete provětrat peněženku, přichází první kosmetický balíček za 6,99 eur, za které získáte jedinečné skiny pro každou postavu, ale také vizuály pro zbraně a vozidla. Pokud vlastníte Bloody Pass, máte ho v ceně.
S vydáním nového patche se John Carpenter's Toxic Commando dočkalo také 25% slevy na Steamu. Nový obsah dorazil do všech verzí, tedy na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Společnost také zveřejnila kompletní video k písni Tell Me When The World Stops Ending od Gunship, kterou jste slyšeli v animované ukázce na hru.