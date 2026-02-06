John Carpenter's Toxic Commando chce být směskou brakového hororu a SnowRunnera

Kdybych jako producent dostal na stůl nápad na spojení zombie akce a simulátoru jízdy těžkým terénem, asi bych autora rychle poslal pryč. Díky bohu, že nepracuji ve Focus Home Interactive, protože právě s touhle kombinací přišel ředitel Saber Interactive, který se místo zaříznutí dočkal posvěcení, a tak vzniklo John Carpenter's Toxic Commando.
Kooperační akce zprvu působila jako mix Back 4 Blood a World War Z, avšak inspirace se zjevně brala ještě jinde. Tým chtěl vytvořit zajímavou směsku rychlého likvidování obrovských hord nepřátel s motorizovaným průzkumem otevřených úrovní. Do používání různých dvoustopých vozidel vás dle všeho nikdo nebude tlačit, život za volantem však skrývá řadu výhod – unikátní schopnosti, rychlost a namontované zbraně.
Řízení tak rozhodně bude benefitem, který s sebou nese i řadu úskalí. Vzhledem k tomu, že jízdní model je okleštěnou verzí toho z MudRunnera či SnowRunnera, můžete docela jednoduše zapadnout v blátě. Vznikají proto nervy drásající momenty, kdy musíte odrážet hordy, zatímco se pokoušíte vozidlo vyprostit.
Jenom sólisté si moc zábavy asi neužijí. John Carpenter's Toxic Commando klade důraz na spolupráci, kdy se ve čtyřčlenných úderných týmech domlouváte, kam vyrazíte. Mapy jsou otevřené a mise nelineární, takže je na vás, jaké cíle budete plnit. Každý hráč je důležitý, protože zastane jednu ze čtyř dostupných rolí, přičemž využijete rovnou 16 typů zbraní.
Vše zasazené do blízké budoucnosti, kterou si studio ospravedlňuje přítomnost řady technologických udělátek. Zážitkem chce titulek evokovat atmosféru filmů z 80. let, což ostatně napovídá i titulní režisér. Kromě Útěku z New Yorku, Věci a Velkých nesnází v Malé Číně se Saber inspiroval třeba i v Návratu oživlých mrtvol, Re-Animátorovi a A-Teamu. Výsledkem je uvolněná atmosféra, která si však ze sebe nedělá legraci a zbytečně nepomrkává na hráče bořením čtvrté stěny. Zkrátka a dobře, parta ostrých kriminálníků si musí poradit s hnisavou komplikací.
78letý Carpenter se podle všeho otiskne i do výsledné hry, u níž figuroval jako poradce, kritik i režisér příběhu. Současně ke hře složil hudbu, takže očekávejte ikonické synťáky, které vás přenesou do oblíbené brakové éry. Už 12. března na PC, PlayStationu a Xboxu s podporou hraní mezi platformami. Nikdo tak nebude sedět v koutě.