zdroj: Saber Interactive

PC PlayStation 5 Xbox Series

John Carpenter's Toxic Commando chce být směskou brakového hororu a SnowRunnera

6. 2. 2026 16:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Kdybych jako producent dostal na stůl nápad na spojení zombie akce a simulátoru jízdy těžkým terénem, asi bych autora rychle poslal pryč. Díky bohu, že nepracuji ve Focus Home Interactive, protože právě s touhle kombinací přišel ředitel Saber Interactive, který se místo zaříznutí dočkal posvěcení, a tak vzniklo John Carpenter's Toxic Commando.

John Carpenter's Toxic Commando
John Carpenter's Toxic Commando
John Carpenter's Toxic Commando
Galerie

Kooperační akce zprvu působila jako mix Back 4 Blood a World War Z, avšak inspirace se zjevně brala ještě jinde. Tým chtěl vytvořit zajímavou směsku rychlého likvidování obrovských hord nepřátel s motorizovaným průzkumem otevřených úrovní. Do používání různých dvoustopých vozidel vás dle všeho nikdo nebude tlačit, život za volantem však skrývá řadu výhod – unikátní schopnosti, rychlost a namontované zbraně.

Řízení tak rozhodně bude benefitem, který s sebou nese i řadu úskalí. Vzhledem k tomu, že jízdní model je okleštěnou verzí toho z MudRunnera či SnowRunnera, můžete docela jednoduše zapadnout v blátě. Vznikají proto nervy drásající momenty, kdy musíte odrážet hordy, zatímco se pokoušíte vozidlo vyprostit.

John Carpenter's Toxic Commando
Aktuality
John Carpenter’s Toxic Commando vyjde 12. března

Jenom sólisté si moc zábavy asi neužijí. John Carpenter's Toxic Commando klade důraz na spolupráci, kdy se ve čtyřčlenných úderných týmech domlouváte, kam vyrazíte. Mapy jsou otevřené a mise nelineární, takže je na vás, jaké cíle budete plnit. Každý hráč je důležitý, protože zastane jednu ze čtyř dostupných rolí, přičemž využijete rovnou 16 typů zbraní.

Vše zasazené do blízké budoucnosti, kterou si studio ospravedlňuje přítomnost řady technologických udělátek. Zážitkem chce titulek evokovat atmosféru filmů z 80. let, což ostatně napovídá i titulní režisér. Kromě Útěku z New Yorku, Věci a Velkých nesnází v Malé Číně se Saber inspiroval třeba i v Návratu oživlých mrtvol, Re-Animátorovi a A-Teamu. Výsledkem je uvolněná atmosféra, která si však ze sebe nedělá legraci a zbytečně nepomrkává na hráče bořením čtvrté stěny. Zkrátka a dobře, parta ostrých kriminálníků si musí poradit s hnisavou komplikací.

78letý Carpenter se podle všeho otiskne i do výsledné hry, u níž figuroval jako poradce, kritik i režisér příběhu. Současně ke hře složil hudbu, takže očekávejte ikonické synťáky, které vás přenesou do oblíbené brakové éry. Už 12. března na PC, PlayStationu a Xboxu s podporou hraní mezi platformami. Nikdo tak nebude sedět v koutě.

Smarty.cz
Tagy:
zombie kooperace střílečka
Zdroje:
PlayStation Blog, Focus Home Interactive, Saber Interactive
Hry:
John Carpenter's Toxic Commando
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

PUBG: Blindspot – Předběžný přístup
PUBG: Blindspot – Předběžný přístup
John Carpenter's Toxic Commando – Přehlídka hratelnosti
John Carpenter's Toxic Commando – Přehlídka hratelnosti
Horizon Hunters Gathering – Oznámení
Horizon Hunters Gathering – Oznámení
Hollow Knight – Nintendo Switch 2 Edition
Hollow Knight – Nintendo Switch 2 Edition
Resident Evil Requiem – Trailer z Nintendo Direct: Partner Showcase
Resident Evil Requiem – Trailer z Nintendo Direct: Partner Showcase
Turok Origins – Trailer z Nintendo Direct: Partner Showcase 2.5.2026
Turok Origins – Trailer z Nintendo Direct: Partner Showcase 2.5.2026
Fallout 4: Anniversary Edition – Trailer z Nintendo Direct: Partner Showcase
Fallout 4: Anniversary Edition – Trailer z Nintendo Direct: Partner Showcase
Indiana Jones and the Great Circle – Trailer z Nintendo Direct: Partner Showcase
Indiana Jones and the Great Circle – Trailer z Nintendo Direct: Partner Showcase
The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered – Trailer z Nintendo Direct: Partner Showcase
The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered – Trailer z Nintendo Direct: Partner Showcase
Kromlech - Datum spuštění předběžného přístupu
Kromlech - Datum spuštění předběžného přístupu
Resident Evil Requiem - Evil Has Always Had A Name
Resident Evil Requiem - Evil Has Always Had A Name
Samson – Boj a vozidla
Samson – Boj a vozidla
Mewgenics – Možnosti
Mewgenics – Možnosti
A Whisper of Fall: Jinyiwei – První ukázka
A Whisper of Fall: Jinyiwei – První ukázka
Fight Club #759 – Masakr v Ubisoftu
Fight Club #759 – Masakr v Ubisoftu
Terraria 1.4.5: Bigger & Boulder - Trailer
Terraria 1.4.5: Bigger & Boulder - Trailer
Super Mario galaktický film – Yoshi
Super Mario galaktický film – Yoshi
Kiln – Představení
Kiln – Představení
Forza Horizon 6 – Gameplay
Forza Horizon 6 – Gameplay
Fable – Gameplay
Fable – Gameplay

Nejnovější články