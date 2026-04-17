Jízdní řád Battlefieldu 6 pro letošní rok. Co čeká na vojáky v bitevní vřavě?

Battlefield 6 není vůbec špatným návratem virtuální moderní války, který je s schopný dalšími sezónami přilákat zpět své hráče. Aby se to ale dařilo nadále, musí mít studia jasný plán a především dobrou frekvenci nového obsahu. Proto hráče potěší, že se letos do multiplayerové střílečky podívají ještě tři sezóny.
Ta v pořadí třetí odstartuje už v květnu a přinese dvě mapy, které potěší hlavně dlouhodobé fandy, protože jde o dvojnásobný návrat starých známých. Railway to Golmund je upravené verze mapy Golmund Railway ze čtvrtého dílu, odehrávající se v Tádžikistánu. Tvůrci do ní přidali řadu zajímavých míst, upravili vizuál a vytvořili dosud největší mapu do šestky, která je čtyřikrát větší než Mirak Valley. Proto jde o ideální prostranství pro velkolepé boje pěchoty, těžké mašinérie i letectva.
I druhý kus je vzpomínkou na zlaté časy. Cairo Bazaar je předělávkou mapy Grand Bazzar z Battlefieldu 3, jež dává důraz na rychlejší souboje a menší prostranství. Hráči stále budou mít přístup k bojové technice, ale bude omezený. Nové mapy doplní sólová varianta pro místní battle royale režim, kde čtveřice také najdou hodnocené zápasy a žebříčky. Samozřejmostí jsou nové herní režimy a zbraně.
Čtvrtá sezóna na sebe nenechá dlouho čekat. Vyjde už v červenci a konečně přinese bitvy na vodě, které si nejlépe vyzkoušíte v Tichém oceánu nové mapy Tsuru Reef, Studio se zase pyšní, že je ještě větší než Golmund, takže představuje ideální hřiště pro válčení na všech frontách. Stejně jako další navrátilec Wake Island, jedno z nejoblíbenějších bojišť v celé historii značky.
Letní nášup novinek tradičně zastřeší další výbava, vlastní lobby a režim diváka, což připraví hřiště na vánoční nadílku s pátou a letošní poslední sezónou. Ohledně té studio zatím mlčí, ale protože dorazí blízko svátečního období, nepřidá jen dvě mapy, ale rovnou tři, doplněné o další herní prvky.
Vývojářský tým zároveň není hluchý a slyší, co hráčům v Battlefieldu 6 aktuálně chybí nejvíce. Proto chystají řadu menších změn a přídavků. Je mezi nimi pořádný prohlížeč s perzistentními servery. Postavy projdou dodatečnou vizuální úpravou, aby se zlepšila jejich viditelnost, a hlavně dojde k přepracování dvou problematických map New Sobek City a Blackwell Fields, aby lépe odpovídaly hráčským standardům.
Nakonec to opravdu vypadá, že celek naslouchá přáním fanoušků a zaměřil se na větší mapy a lepší možnosti připojení, což jsou dvě aktuálně největší Achillovky. Zároveň je ale třeba připomenout dvě nepříjemné události z poslední doby. Nejdříve koncem minulého roku tragicky zesnul šéf značky Vince Zampella, a poté se v březnu začalo v Battlefield Studios propouštět, ačkoliv je hra úspěchem.