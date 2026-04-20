Jim Ryan odstavil Jošidu za neposlušnost. Japonská legenda je spokojená u indie scény
20. 4. 2026 17:45 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Jedna z největších osobností spjatých s konzolí PlayStation, Šúhei Jošida, na začátku minulého roku po 31 letech odešla ze Sony. Herní veterán se začal tehdy věnovat vlastní firmě, která pomáhá nezávislým hrám. Nadále tak zůstává v odvětví a pravidelně se objevuje na různých akcích, kam patří i australský festival ALT: GAMES, kde Jošida prozradil jednu zajímavost ohledně svého loňského odchodu z někdejšího působiště.

Během přednášky What Makes an Indie Game Successful? se Jošida nejdříve představil a připomněl svou dlouhou historii u PlayStationu, kde pomohl vzniknout značkám jako God of War, Uncharted, The Last of Us i Ghost of Tsushima. Dlouhých 11 let vedl interní studia při vývoji exkluzivit, aby byl následně v roce 2019 z této role sesazen.

Iniciátorem změny měl být tehdejší generální ředitel společnosti Jim Ryan, pod jehož vedením se Sony Interactive Entertainment posunulo k filmové a televizní produkci, začaly se tvořit PC porty původních exkluzivit a nakoupila se řada studií včetně Insomniacu, Housemarque či nedávno zavřeného Bluepoint Games. K řadě razantních změn se řadí i zmíněné odsunutí Jošidy, kterého Ryan prý odstavil, protože ho neposlouchal.

„V roce 2019, po 11 letech vedení interního vývoje, jsem dostal výpověď. Jim Ryan mě chtěl z pozice odvolat, protože jsem ho neposlouchal. Žádal mě, abych udělal pár absurdních věcí, a já jsem zkrátka řekl ne,“ pronesl Jošida během přednášky s úsměvem.

Všechno zlé je ale nakonec pro něco dobré, a tak mu Ryan nabídl pozici zaměřenou na podporu vývoje nezávislých her. Roli s chutí přijal, jelikož si už tehdy užíval prosazování menších projektů. Dokonce natolik, že po odchodu z PlayStationu založil vlastní firmu Yosp Inc., kde v této práci pokračuje, akorát na volné noze bez limitace v podobě hierarchie obří nadnárodní společnosti.

Jelikož se prezentace zabývala nezávislými hrami, sdílel během ní rovnou dvanáct titulů, které se mu zaryly pod kůži. Journey a Before Your Eyes kvůli tomu, že ho rozbrečely, Dead Cells a Nine Sols zase proto, že se mu dobře hrály. Díky momentu překvapení si užil rovněž Inscryption a Doki Doki Literature Club, ale také směsice žánrů Cult of the Lamb či Ball x Pit. Nápaditostí a unikátními principy ho oslovil Viewfinder nebo Word Game, u Fall Guys a Marvel Snap si zase užil, že je ve hrách cítit přítomnost ostatních.

U komiksové karetky se Jošida navíc přiznal, že na ní byl v určitém období svého života natolik závislý, že měl rovnou tři herní účty. Nakonec se mu ale z této závislosti povedlo koncem loňského roku plně dostat, což se v sále setkalo s potleskem.

Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
