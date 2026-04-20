Jim Ryan odstavil Jošidu za neposlušnost. Japonská legenda je spokojená u indie scény

Jedna z největších osobností spjatých s konzolí PlayStation, Šúhei Jošida, na začátku minulého roku po 31 letech odešla ze Sony. Herní veterán se začal tehdy věnovat vlastní firmě, která pomáhá nezávislým hrám. Nadále tak zůstává v odvětví a pravidelně se objevuje na různých akcích, kam patří i australský festival ALT: GAMES, kde Jošida prozradil jednu zajímavost ohledně svého loňského odchodu z někdejšího působiště.
Během přednášky What Makes an Indie Game Successful? se Jošida nejdříve představil a připomněl svou dlouhou historii u PlayStationu, kde pomohl vzniknout značkám jako God of War, Uncharted, The Last of Us i Ghost of Tsushima. Dlouhých 11 let vedl interní studia při vývoji exkluzivit, aby byl následně v roce 2019 z této role sesazen.
Iniciátorem změny měl být tehdejší generální ředitel společnosti Jim Ryan, pod jehož vedením se Sony Interactive Entertainment posunulo k filmové a televizní produkci, začaly se tvořit PC porty původních exkluzivit a nakoupila se řada studií včetně Insomniacu, Housemarque či nedávno zavřeného Bluepoint Games. K řadě razantních změn se řadí i zmíněné odsunutí Jošidy, kterého Ryan prý odstavil, protože ho neposlouchal.
„V roce 2019, po 11 letech vedení interního vývoje, jsem dostal výpověď. Jim Ryan mě chtěl z pozice odvolat, protože jsem ho neposlouchal. Žádal mě, abych udělal pár absurdních věcí, a já jsem zkrátka řekl ne,“ pronesl Jošida během přednášky s úsměvem.
Všechno zlé je ale nakonec pro něco dobré, a tak mu Ryan nabídl pozici zaměřenou na podporu vývoje nezávislých her. Roli s chutí přijal, jelikož si už tehdy užíval prosazování menších projektů. Dokonce natolik, že po odchodu z PlayStationu založil vlastní firmu Yosp Inc., kde v této práci pokračuje, akorát na volné noze bez limitace v podobě hierarchie obří nadnárodní společnosti.
Jelikož se prezentace zabývala nezávislými hrami, sdílel během ní rovnou dvanáct titulů, které se mu zaryly pod kůži. Journey a Before Your Eyes kvůli tomu, že ho rozbrečely, Dead Cells a Nine Sols zase proto, že se mu dobře hrály. Díky momentu překvapení si užil rovněž Inscryption a Doki Doki Literature Club, ale také směsice žánrů Cult of the Lamb či Ball x Pit. Nápaditostí a unikátními principy ho oslovil Viewfinder nebo Word Game, u Fall Guys a Marvel Snap si zase užil, že je ve hrách cítit přítomnost ostatních.
U komiksové karetky se Jošida navíc přiznal, že na ní byl v určitém období svého života natolik závislý, že měl rovnou tři herní účty. Nakonec se mu ale z této závislosti povedlo koncem loňského roku plně dostat, což se v sále setkalo s potleskem.