Ještě ani nevyšlo a už boří rekordy. GTA VI očekává v prvním týdnu desítky milionů prodaných kopií
zdroj: Rockstar Games

Ještě ani nevyšlo a už boří rekordy. GTA VI očekává v prvním týdnu desítky milionů prodaných kopií

PlayStation 5 Xbox Series

17. 7. 2026 9:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Grand Theft Auto VI
Grand Theft Auto VI
Grand Theft Auto VI
Galerie

Asi není žádným přkevapením, že GTA VI má ambice se zařadit mezi nejprodávanější hry historie. Podle analytiků ze společnosti Newzoo k tomu bude mít velmi dobře nakročeno, protože hra eviduje vůbec nejsilnější start předobjednávek v historii videoher. Firma zároveň odhaduje, že během prvního týdne po vydání by se mohlo prodat 37 až 51 milionů kopií.

Analýza vychází z dat o digitálních útratách během prvního týdne předobjednávek na konci června. Podle Newzoo hráči ve Spojených státech a pěti největších evropských trzích utratili za digitální předobjednávky přibližně 180 milionů dolarů (asi 3,83 miliardy korun). Na základě historických prodejů Grand Theft Auto V společnost odhaduje, že celosvětově šlo zhruba o 260 milionů dolarů (5,54 miliardy korun).

Grand Theft Auto VI
Novinky
Průvodce Vice City. Podívejte se, kam zavítáte v Grand Theft Auto VI

To podle analytiků představuje nejsilnější předobjednávkovou kampaň, jaká kdy byla zaznamenána. Newzoo zároveň vytvořilo několik scénářů očekávaných prodejů po listopadovém vydání.

Podle optimističtějšího modelu by GTA VI mohlo během prvního týdne utržit až 4,5 miliardy dolarů (95,8 miliardy korun), což odpovídá přibližně 51 milionům prodaných kopií. Konzervativnější scénář počítá s tržbami kolem 3,3 miliardy dolarů (asi 70,3 miliardy korun) a přibližně 37 miliony prodaných kusů. Analytici zároveň upozorňují na přehnané spekulace, které se v posledních týdnech objevily na sociálních sítích.

zdroj: Vlastní

„Na rozdíl od tvrzení na sociálních sítích GTA VI nevydělalo miliardu dolarů jen na předobjednávkách 21 týdnů před vydáním. To je absurdní. Žádná hra nikdy nic podobného nedokázala,“ uvádí Newzoo. Podle společnosti je většina předobjednávek teprve před hráči a největší nárůst zájmu lze očekávat až v týdnech bezprostředně před  vydáním 19. listopadu. Pokud se odhady naplní, GTA VI by nejen překonalo všechny dosavadní rekordy herního průmyslu, ale mohlo by se stát jedním z nejúspěšnějších zábavních produktů v historii bez ohledu na médium.

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Tagy:
otevřený svět městská akce
Zdroje:
Newzoo
Hry:
Grand Theft Auto VI
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Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
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