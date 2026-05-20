Je to oficiální: Warhorse oznámilo RPG ze světa Pána prstenů a nové Kingdom Come

České Warhorse Studios oficiálně potvrdilo, na čem aktuálně pracuje, a jde o oznámení, které potvrzuje už nějakou dobu kolující šeptandu. Studio stojící za Kingdom Come: Deliverance totiž chystá hned dva velké projekty – nové dobrodružství ze světa Kingdom Come a zároveň ambiciózní RPG v otevřeném světě zasazené do světa Pána prstenů.
Spekulace o dvojici paralelně vyvíjených her kolovaly už několik měsíců, teprve nyní je ale Warhorse definitivně potvrdilo prostřednictvím sociálních sítí. Studio zveřejnilo stručné, vcelku výmluvné oznámení: „Možná jste už zaslechli drby, je čas odhalit, na čem pracujeme. RPG s otevřeným světem ve Středozemi. Nové Kingdom Come dobrodružství.“ Kreativním ředitelem pánoprstenovského projektu je Viktor Bocan, zatímco novému Kingdom Come šéfuje Prokop Jirsa.
You might have heard the rumours, it's time to reveal what we are working on.— Warhorse Studios (@WarhorseStudios) May 20, 2026
️ An open world Middle-earth RPG.
⚔️ A new Kingdom Come adventure.
We’re excited to tell you more when the time is right.#WarhorseStudios #Annoucement #lotr #KingdomComeDeliverance pic.twitter.com/Pcgf9SqW52
Právě fantasy projekt ze světa Pána prstenů přitáhl největší pozornost, už delší dobu se přitom mluvilo o tom, že Warhorse chystá fantasy RPG běžící na Unreal Enginu 5, a nyní je prakticky jisté, že šlo právě o titul ze Středozemě. O samotné hře zatím nevíme téměř nic – nejasný zůstává například věk, ve kterém se bude odehrávat, zda půjde čistě o příběhové singleplayerové RPG, ani jaké známé lokace či postavy se v něm objeví. Samotná kombinace Warhorse a Tolkienova světa ale zní jako projekt, který má potenciál stát se jedním z nejvýraznějších RPG příštích let.
Propojení dává smysl nejen proto, že mateřský Embracer drží práva na knižního Hobita a Pána prstenů, potom co v roce 2022 přikoupil divizi Middle-earth Enterprises, ale i vzhledem k dosavadní tvorbě studia. Warhorse si vybudovalo silné renomé díky důrazu na detailní otevřený svět a realistické systémy.
Dva díly Kingdom Come ukázaly, že tuzemský tým umí vytvářet rozsáhlá RPG se skvělou atmosférou a propracovaným světem, což jsou přesně ingredience, které by mohly v prostředí Středozemě fungovat mimořádně dobře. Na scénáři se ve Warhorse navíc podílí i náš bývalý redakční kolega a moderátor podcastu Tam a zase zpátky Vašek Pecháček, takže o erudici snad nemusíme mít strach ani v tomto případě.
Fanoušky historických RPG zároveň může uklidnit fakt, že studio neopouští ani sérii, která ho proslavila. Warhorse sice záměrně neupřesnilo, zda půjde přímo o Kingdom Come: Deliverance 3, nebo spíš o samostatný spin-off, ale formulace „nové Kingdom Come dobrodružství“ potvrzuje, že značka bude pokračovat nejen v rámci filmu, který chystá bývalý kreativní ředitel Daniel Vávra. Po úspěchu předchozích her ostatně není překvapivé, že si studio chce svou dosavadní výkladní skříň leštit i do budoucna. Že bychom se přece jen podívali na Ptáčkovu svatbu?