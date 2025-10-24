Je Switch na Elden Ring příliš slabý? Veleúspěšná soulsovka se na konzoli odkládá
zdroj: FromSoftware

Je Switch na Elden Ring příliš slabý? Veleúspěšná soulsovka se na konzoli odkládá

PlayStation 4 PC Xbox One PS4 Pro Xbox One X PlayStation 5 Xbox Series Switch 2

24. 10. 2025 15:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Elden Ring
Elden Ring
Elden Ring
Galerie

Těšili jste se, až si na Nintendu Switch 2 letos konečně budete trhat vlasy a naříkat u Malenie nebo Radahna? Tak to si ještě musíte chvíli počkat, protože Bandai Namco muselo odložit Elden Ring: Tarnished Edition na rok 2026.

Tisková zpráva tvrdí, že hlavním důvodem jsou technické komplikace, kvůli nimž se vývojářskému týmu nedaří dosáhnout stabilní optimalizace, aby velebená soulsovka na systému běžela hladce. Po řadě interních testů proto FromSoftware došel k závěru, že potřebuje dodatečný čas na vylepšování a odlaďování.

„Ačkoli vývoj hry pilně směřuje k vydání, rozhodli jsme se, že je zapotřebí více času na úpravy výkonu a změnili jsme datu, kdy se dočkáte. Další zprávy budou následovat, jakmile stanovíme konkrétní den. Upřímně se omlouváme všem hráčům, kteří titul netrpělivě očekávali a způsobené nepříjemnosti nás mrzí. Děkujeme za vaši trpělivost a podporu, zatímco pokračujeme v úpravách,“ stojí v oznámení.

zdroj: Nintendo

Změna asi mnoho lidí nepřekvapí. Už při první ukázce, která se objevila před šesti měsíci, se záběry kritizovaly. Byly zřetelné propady snímkovací frekvence a poněkud problematická vizuální kvalita. K tomu nepomohly ani prezentace. Olej do ohně přilil ještě dodatečný nový obsah, za který si hráči na ostatních platformách musí připlatit.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree
Aktuality
Zahrajte si Elden Ring: Shadow of the Erdtree v češtině

Vzhledem k „optimalizační“ historii FromSoftware se nicméně dá očekávat, že až Elden Ring: Tarnished Edition vyjde, pravděpodobně ani tak nebude ve skvělé technické kondici. Nicméně můžete si být jistí, že bude rovnou přiložené fenomenální DLC Shadow of the Erdtree.

Elden Ring ale není jedinou hrou, kterou nedávno postihl odklad verze pro Nintendo Switch 2. Obdobné peripetie se objevily i v Gearboxu, který se rozhodl odložit port Borderlands 4 na neurčito. Vzhledem k tomu, že má na konzoli looter-shooter akce běžet pouze ve 30 FPS, vyvolává to nemalé obavy.

Smarty.cz
Tagy:
akční fantasy RPG kooperace souls like roguelite akční RPG soulslike
Zdroje:
WCCFtech, Nintendo
Hry:
Elden Ring Elden Ring: Shadow of the Erdtree
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Mouse P.I. For Hire – Datum vydání
Mouse P.I. For Hire – Datum vydání
Fallout 4: Anniversary Edition – Odhalení
Fallout 4: Anniversary Edition – Odhalení
Kingdom Come: Deliverance II – Mysteria Ecclesiae – Ukázka
Kingdom Come: Deliverance II – Mysteria Ecclesiae – Ukázka
Battlefield 6: Season 1 - Gameplay Trailer
Battlefield 6: Season 1 - Gameplay Trailer
No Man's Sky - Breach Trailer
No Man's Sky - Breach Trailer
Fight Club #747 – Bloodlines 2 a jiní krvesajové
Fight Club #747 – Bloodlines 2 a jiní krvesajové
Stalker 2: Heart of Chornobyl — PS5 Gameplay Trailer
Stalker 2: Heart of Chornobyl — PS5 Gameplay Trailer
Anno 117: Pax Romana – Podrobné představení
Anno 117: Pax Romana – Podrobné představení
Two Point Museum x Vampire Survivors
Two Point Museum x Vampire Survivors
Project Shadowglass - Early Alpha Teaser
Project Shadowglass - Early Alpha Teaser
Fight Club #746 – Moderní válka
Fight Club #746 – Moderní válka
Borderlands 4 - Bounty Pack 1: How Rush Saved Mercenary Day - Teaser
Borderlands 4 - Bounty Pack 1: How Rush Saved Mercenary Day - Teaser
Croc Legend of the Gobbos: Platinum Edition
Croc Legend of the Gobbos: Platinum Edition
Arc Raiders – Předobjednávky
Arc Raiders – Předobjednávky
Dinolords – Uzavřená alfa
Dinolords – Uzavřená alfa
Legacy of Valor – Představení
Legacy of Valor – Představení
Heroes of Might and Magic: Olden Era - Demo
Heroes of Might and Magic: Olden Era - Demo
Crusader Kings III: All Under Heaven - Oznámení
Crusader Kings III: All Under Heaven - Oznámení
Broken Sword - The Smoking Mirror: Reforged - Oznámení
Broken Sword - The Smoking Mirror: Reforged - Oznámení
Outspace - Trailer
Outspace - Trailer

Nejnovější články