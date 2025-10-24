Je Switch na Elden Ring příliš slabý? Veleúspěšná soulsovka se na konzoli odkládá

Těšili jste se, až si na Nintendu Switch 2 letos konečně budete trhat vlasy a naříkat u Malenie nebo Radahna? Tak to si ještě musíte chvíli počkat, protože Bandai Namco muselo odložit Elden Ring: Tarnished Edition na rok 2026.
Tisková zpráva tvrdí, že hlavním důvodem jsou technické komplikace, kvůli nimž se vývojářskému týmu nedaří dosáhnout stabilní optimalizace, aby velebená soulsovka na systému běžela hladce. Po řadě interních testů proto FromSoftware došel k závěru, že potřebuje dodatečný čas na vylepšování a odlaďování.
„Ačkoli vývoj hry pilně směřuje k vydání, rozhodli jsme se, že je zapotřebí více času na úpravy výkonu a změnili jsme datu, kdy se dočkáte. Další zprávy budou následovat, jakmile stanovíme konkrétní den. Upřímně se omlouváme všem hráčům, kteří titul netrpělivě očekávali a způsobené nepříjemnosti nás mrzí. Děkujeme za vaši trpělivost a podporu, zatímco pokračujeme v úpravách,“ stojí v oznámení.
Změna asi mnoho lidí nepřekvapí. Už při první ukázce, která se objevila před šesti měsíci, se záběry kritizovaly. Byly zřetelné propady snímkovací frekvence a poněkud problematická vizuální kvalita. K tomu nepomohly ani prezentace. Olej do ohně přilil ještě dodatečný nový obsah, za který si hráči na ostatních platformách musí připlatit.
Vzhledem k „optimalizační“ historii FromSoftware se nicméně dá očekávat, že až Elden Ring: Tarnished Edition vyjde, pravděpodobně ani tak nebude ve skvělé technické kondici. Nicméně můžete si být jistí, že bude rovnou přiložené fenomenální DLC Shadow of the Erdtree.
Elden Ring ale není jedinou hrou, kterou nedávno postihl odklad verze pro Nintendo Switch 2. Obdobné peripetie se objevily i v Gearboxu, který se rozhodl odložit port Borderlands 4 na neurčito. Vzhledem k tomu, že má na konzoli looter-shooter akce běžet pouze ve 30 FPS, vyvolává to nemalé obavy.