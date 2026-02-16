Je půjčování počítačů a konzolí budoucnost hraní? HP i PlayStation hledají odpověď na aktuální krizi

Pohroma zvaná nesmírně drahé operační paměti pokračuje a ceny hardwaru nadále rostou. Složit si aktuálně počítač, případně koupit herní notebook, začíná být drahou legrací, kterou si řada lidí nemůže dovolit. A tak firmy přicházejí s možná trochu zvláštní alternativou: pronájmem.
Jednou z prvních velkých značek, která do tohoto stále docela neprobádaného území vstoupila, je Hewlett-Packard známý pod zkratkou HP. Ačkoliv jejich služba pronajímání notebooků existuje už nějakou dobu, nedávné video od Linus Tech Tips ji přivedlo do záře reflektorů a do čilé diskuze (děkujeme PC Gameru).
Za měsíční poplatek vám společnost na vybraný časový úsek pronajme notebook, který můžete volně využívat. Na rozdíl třeba od různých tarifních nabídek mobilních operátorů, které dobře známe i z českého prostředí, vám ovšem zařízení po zaplacení jeho částky nezůstane. Místo toho je možné každý rok upgradovat na lepší stroj, přičemž máte nárok na promptní podporu či rychlou výměnu.
Ceny se liší podle modelu, ale obecně se v případě herních zařízení pohybují od 50 do 130 dolarů za měsíc. Zároveň si k tomu lze přihodit třeba sluchátka HyperX Cloud Alpha Wireless za 8 dolarů měsíčně či mikrofon HyperX QuadCast 2 S za stejnou cenu. Pokud se budou brát v potaz maloobchodní cenovky, znamená to, že za zhruba 20 měsíců využívání této služby byste si mohli dané zařízení přímo zakoupit, pak už začnete pořizovací cenu přeplácet.
Uživatelé a diváci proto začali živě diskutovat o tom, jestli taková služba v době, kdy řada obchodů nabízí alternativní možnosti nákupu (častokrát bez navýšení), dává smysl. Asi vás nepřekvapí, že většina je proti, s hlavním argumentem nelibé představy toho, že každý měsíc budou platit za hardware, který nikdy nebudou vlastnit. Nehledě na to, že z dlouhodobého hlediska se pronájem začne dost prodražovat.
Obočí též pozvedl poplatek za předběžné odstoupení od smlouvy. Do 30 dnů je vše zdarma a zařízení stačí vrátit. Jakmile ale první měsíc uplyne, musíte zaplatit mastný poplatek, který v některých případech tvoří i dvě třetiny pořizovací ceny notebooku.
Do podobných vod teď vstupuje i PlayStation, který ve spolupráci s firmou Raylo ve Velké Británii spustil obdobnou službu pro své konzole. Za poplatek pohybující se od 9,95 až 37,49 liber za měsíc si zákazníci mohou pronajmout jeden z dostupných modelů PlayStationu 5, stejně jako příslušenství v podobě PlayStation VR2, ovladače DualSense Edge nebo PlayStationu Portal.
Služba je postavená na stejných základech, kdy se upisujete k 12, 24 nebo 36měsíčnímu pronájmu s tím, že měsíční cena služby je nižší s delším závazkem. Pokud byste si výpůjčku před uplynutím smluvené doby rozmysleli, čeká vás poplatek za zrušení, který může být v maximální výši 18 měsíčních plateb. V tomto případě nicméně existuje i možnost bez konkrétního časového závazku, která vás vyjde docela draho, u toho nejvyššího modelu se vyšplhala na zmíněných 37,49 liber.
Vzhledem ke střídmějším poplatkům služba v tomto případě dává větší smysl a může jít o způsob, jak trochu ušetřit při čekání na PS6. Zároveň Raylo přímo uvádí, že je možné firmu kontaktovat a domluvit se na případném odkupu. V době neustálých slev se ovšem pořád jeví nevýhodně, nehledě na neustálý strach o stav stroje, který vám nakonec společnost jistě dá zákonitě „sežrat“.
Jak jsem napsal na začátku, obdobné služby nejsou ničím vysloveně novým. Ostatně se s nimi v obdobách můžete setkat i u českých obchodů. Přesto se zdá, že současná kombinace ekonomické nejistoty a vysokých cen za hardware jim dává nový prostor. Nemohu se však zbavit dojmu, že působí jako další předplatitelská služba v nekonečném počtu, jež se z dlouhodobého hlediska nepěkně prodraží.