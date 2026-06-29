Je o GTA VI mnohonásobně větší zájem na PlayStationu? Microsoft to popírá
zdroj: Rockstar Games

Je o GTA VI mnohonásobně větší zájem na PlayStationu? Microsoft to popírá

PlayStation 5 Xbox Series

29. 6. 2026 16:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Grand Theft Auto VI
Grand Theft Auto VI
Grand Theft Auto VI
Galerie

Vaše pravidelná „denní“ dávka novinek o Grand Theft Auto VI pokračuje i v pondělí: Po spekulacích o (ne)dostatku konzolí, kontroverzi kolem fyzické verze bez disku a startu předobjednávek přichází mírná rozepře mezi zeleným a modrým konzolovým týmem, kterou vyvolal příspěvek webu IGN.

Server tvrdí, že podle jeho údajů z partnerských programů se verzi pro PlayStation 5 v předobjednávkách oproti Xboxu daří výrazně lépe v poměru 8 ku 1. Jednoduchá zpráva, na kterou se Microsoft rozhodl obratem reagovat pro Windows Central, kde se proti zkazkám o drtivé prohře jasně ohradil.

zdroj: Rockstar

Podle něho zveřejněný poměr vůbec neodráží skutečnost a čísla jsou jasně zkreslená. Statistika totiž vychází pouze z kliknutí na tzv. affiliate odkazy, tudíž prý nemůže být považovaná za reálný odraz trhu. „Toto nejsou údaje o předobjednávkách. Zaznamenali jsme rekordní počet objednávek. Lidé by si měli počkat na skutečná data a ne se řídit počtem kliknutí na partnerské odkazy,“ napsal mluvčí Xboxu.

Grand Theft Auto VI
Novinky
Předobjednávky na GTA VI běží. Nejlepší zážitek slibuje PlayStation

Jelikož ani jedna společnost konkrétní čísla nezveřejnila, jde o čisté dohady. Pokud bychom ale vycházeli ze známých čísel, kdy se samotná konzole PlayStation 5 prodává téměř třikrát víc než Xbox Series X/S (93 milionů proti 35 milionům konzolí), je jednoduše pravděpodobné, že celkový počet kopií GTA VI bude vyšší u modrého týmu. Konkrétní poměr ale bude až do zveřejnění oficiálních statistik, ke kterému navíc ani nemusí dojít, pouhou fabulací.

Stejně tak spekulací zatím zůstává případné dodatečné vydání fyzické verze hry s diskem. Objevily se domněnky, že by ji Rockstar mohl vydat dodatečně ještě před Vánoci. Jenomže ještě před víkendem na šuškandu navázal The Hollywood Reporter, jemuž zdroj obeznámený s aktuálními plány společnosti domněnku vyvrátil a podle všeho šlo jen o špatnou interpretaci známých informací. Pokud se GTA VI na disku skutečně nedočkáme, nevěstí to „tradičnímu“ fyzickému médiu nic dobrého, jak by ostatně mohly vyprávět třeba filmy na blu-ray discích.

Smarty.cz
Tagy:
otevřený svět městská akce
Zdroje:
Eurogamer, Rockstar, IGN
Hry:
Grand Theft Auto VI
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Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
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