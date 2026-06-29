Je o GTA VI mnohonásobně větší zájem na PlayStationu? Microsoft to popírá

Vaše pravidelná „denní“ dávka novinek o Grand Theft Auto VI pokračuje i v pondělí: Po spekulacích o (ne)dostatku konzolí, kontroverzi kolem fyzické verze bez disku a startu předobjednávek přichází mírná rozepře mezi zeleným a modrým konzolovým týmem, kterou vyvolal příspěvek webu IGN.
Server tvrdí, že podle jeho údajů z partnerských programů se verzi pro PlayStation 5 v předobjednávkách oproti Xboxu daří výrazně lépe v poměru 8 ku 1. Jednoduchá zpráva, na kterou se Microsoft rozhodl obratem reagovat pro Windows Central, kde se proti zkazkám o drtivé prohře jasně ohradil.
Podle něho zveřejněný poměr vůbec neodráží skutečnost a čísla jsou jasně zkreslená. Statistika totiž vychází pouze z kliknutí na tzv. affiliate odkazy, tudíž prý nemůže být považovaná za reálný odraz trhu. „Toto nejsou údaje o předobjednávkách. Zaznamenali jsme rekordní počet objednávek. Lidé by si měli počkat na skutečná data a ne se řídit počtem kliknutí na partnerské odkazy,“ napsal mluvčí Xboxu.
Jelikož ani jedna společnost konkrétní čísla nezveřejnila, jde o čisté dohady. Pokud bychom ale vycházeli ze známých čísel, kdy se samotná konzole PlayStation 5 prodává téměř třikrát víc než Xbox Series X/S (93 milionů proti 35 milionům konzolí), je jednoduše pravděpodobné, že celkový počet kopií GTA VI bude vyšší u modrého týmu. Konkrétní poměr ale bude až do zveřejnění oficiálních statistik, ke kterému navíc ani nemusí dojít, pouhou fabulací.
Stejně tak spekulací zatím zůstává případné dodatečné vydání fyzické verze hry s diskem. Objevily se domněnky, že by ji Rockstar mohl vydat dodatečně ještě před Vánoci. Jenomže ještě před víkendem na šuškandu navázal The Hollywood Reporter, jemuž zdroj obeznámený s aktuálními plány společnosti domněnku vyvrátil a podle všeho šlo jen o špatnou interpretaci známých informací. Pokud se GTA VI na disku skutečně nedočkáme, nevěstí to „tradičnímu“ fyzickému médiu nic dobrého, jak by ostatně mohly vyprávět třeba filmy na blu-ray discích.