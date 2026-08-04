Japonský vývojář přidal do své hry češtinu kvůli jedinému fanouškovi... a baseballu

Sólový vývojář Eba, který pracuje na bizarním Ball Boy Simulatoru, do hry přidává českou lokalizaci. K neobvyklému rozhodnutí ho přiměl jediný užival z Česky, který si titul přidal na seznam přání na Steamu. Kromě podpory pro našince je tento příběh taky krásným a vřelým symbolem velmi nepravděpodobného sportu – baseballu.
Vývojář si při kontrole statistik všiml, že o jeho hru projevil zájem jeden český hráč. Rozhodl se proto na poslední chvíli implementovat podporu češtiny. „Jednoho dne jsem při kontrole seznamu přání zjistil, že se přihlásil jeden člověk z České republiky. Z nedávného světového baseballového šampionátu vím, jak velký respekt má Česko k baseballu a Japonsku,“ uvedl Eba na síti X.
ある日ウッシュリストを見ると— えば⚾球ひろいSimulator⚾ (@ebachan_manga) August 1, 2026
チェコの人が１人だけ登録してくれててん
俺はここ最近の世界野球大会で
チェコがいかに野球と日本にリスペクトを持ってくれてるか知ってるねん
だからこのチェコにいる１人の野球ファンのために、チェコ語も実装してん
待っててくれチェコの友人よ⚾🤝 https://t.co/vk3xpgCsqs pic.twitter.com/5r90FAdr7i
„Kvůli tomuto jedinému českému baseballovému fanouškovi jsem přidal podporu češtiny. Počkej na mě, můj český příteli,“ dodal.
Vývojář odkazoval na nečekané sportovní přátelství, které mezi Českem a Japonskem vzniklo během turnaje World Baseball Classic v roce 2023. Převážně amatérský český tým tehdy sice Japoncům podlehl 2:10, svým výkonem si ale získal respekt místních fanoušků i soupeřů. Výrazným momentem zápasu bylo především vystoupení českého nadhazovače Ondřeje Satorii. Během utkání dokázal vyautovat jednu z největších světových hvězd Šóheie Ótaniho.
Ball Boy Simulator ale rozhodně není pravověrným simulátorem baseballu. Vývojář jej popisuje jako psychologický horor inspirovaný skutečnými zkušenostmi s tvrdými podmínkami, šikanou a nepřiměřeným zacházením ve středoškolských baseballových klubech. Hráči se ujmou mladého člena baseballového týmu, který musí čelit nejen sportovním povinnostem, ale také psychickému tlaku a problematickému chování svého okolí.
Otázkou zatím zůstává kvalita českého překladu. Stránka hry na Steamu uvádí, že při vývoji byla využita generativní umělá inteligence, mimo jiné pro některé textury, části hudby, technickou podporu a propagační materiály. Dalo by se usuzovat, že sloužila taky k překlopení textu z japonštiny do češtiny. Jako gesto jediného vývojáře, který jej dělá navíc pro jednoho fanouška, je však přesně toto případ, kdy zrovna v tomto případě využítí generativní AI odsuzovat.
Ball Boy Simulator má na Steamu vyjít ještě během srpna. Jeho jediný původní český zájemce tak nakonec dostane hru ve vlastním jazyce – a možná tím přiláká i další hráče z Česka.