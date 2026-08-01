Jaká bude budoucnost The Elder Scrolls Online? Studio musí přesouvat slíbený obsah

Po čistkách v Microsoftu, které se výrazně dotkly i studia ZeniMax Online Studios, byla budoucnost The Elder Scrolls Online trochu ve hvězdách. Tvůrci slibovali, že hra bude pokračovat, avšak varovali před nutným přehodnocením plánů. Výhled do budoucna teď upřesňuje aktuální vedoucí projektu Nick Giacomini.
S lednovým oznámením ambiciózního sezónního obsahu studio slíbilo větší transparentnost, proto Giacomini uvádí, že tým nově povede společně s Joshem Hendersonem. Půjde o novou kapitolu, která rovněž značí bližší spolupráci přímo s Bethesdou, z čehož by studio i přímo The Elder Scrolls Online v konečném důsledku mohlo těžit.
Dříve představené plány se ale kvůli nedávným změnám upravují. Studio by nebylo schopné přinést slíbené novinky v oznámených termínech, proto se některé prvky rozhodlo odložit na rok 2027. Patří k nim nový trial Crimson Veldt, aktualizace s pořadovým číslem 52 a také obecné oprášení jednotlivých herních tříd a soubojů.
Přes odklad plány na zbylé měsíce roku 2026 zůstávají nabité. 28. září vyjde slíbený update 51 a s ním i první sezóna s novou výzvou The Nowhere Vault, herním systémem zvěstí, upravitelným uživatelským rozhraním, připínáním ulovených achievementů, vylepšením starožitností a přidáním transmutačních stanic po celém Cyrodiilu.
Cestu k velké aktualizaci mezitím vydláždí od 5. do 12. srpna událost Whitestrake’s Mayhem, na kterou naváže nová kampaň Golden Pursuit, během níž můžete získat až 20 prémiových beden zdarma. Kampaň si užijete do 17. září, následně přibude slíbený update, jehož součástí bude i trvalé přidání režimu Battleground pro tři týmy.
Druhá sezóna následně odstartuje už 21. října rovnou s dvojicí sólových dungeonů, znatelnými úpravami do systému odměn zvaného Tamriel Tome a novými výzvami, které se budou snažit lépe vysvětlit zmíněný systém starožitností. K tomu se vrátí tradiční festivaly Witches a New Life.
Přestože aktuální situace rozhodně není ideální, tým věří, že nadále bude schopný hru rozšiřovat a přinášet vyhlížené novinky, které vám zlepší pobyt v Tamrielu. The Elder Scrolls Online tak rozhodně nepřechází do stavu pouhého udržování, ale stále hodlá bude s přibývajícími měsíci růst.