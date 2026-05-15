Jak bude vypadat budoucnost Marathonu? Slibuje PvE režimy a příjemnější hraní
zdroj: Bungie

PC PlayStation 5 Xbox Series

15. 5. 2026 16:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Bungie s Marathonem draze narazilo. I když je hra po stránkách kvality skvělá a našla si věrnou komunitu, nedokázala oslovit tolik hráčů, aby se pořádně zaplatila. Sony kvůli extrakční akci tak odepisuje velkou ztrátu, zatímco studio se nevzdává a slibuje velké změny, díky nimž bude titul fungovat dlouhodoběji lépe.

Vedoucí hry Joe Ziegler se v rozlehlém článku ohlédl do minulosti, rekapituloval cenné lekce a nastínil, co hru čeká v nadcházejících sezónách s číslovkami tři, čtyři a pět. I díky zpětné vazbě si uvědomili, že jejich akce může být pro nováčky velmi zahlcující a pokud ji nevěnujete dostatek času, není těžké narazit do pomyslné zdi. Jednotlivé expedice jsou stresující a někdy si zkrátka lidé chtějí zahrát beze strachu o zbytečné ztráty.

Kvůli výše zmíněnému mají v plánu zapracovat na jednotlivých systémech, lepším vysvětlení mechanismů i upraveném matchmakingu, kde je třeba nalézt lepší balanc mezi férovostí a čekáním. Zároveň ale chystají experimentální herní režimy, v nichž si konečně trochu odpočinete od dotěrných hráčů.

Už při startu druhé sezóny se objeví režim s větším důrazem na PvE prvky a upozaděným PvP. Někdy v její půlce se následně objeví druhý, kde PvP bude kompletně vyjmuté a týmy se zaúkolují plněním různorodých cílů. Skrze ně chtějí nabídnout bohatší paletu možných režimů, které budou lépe odpovídat různorodým chuťovým pohárkům hráčů. A když se tyto režimy stanou populární, mohou se stát trvalým přídavkem.

„Chceme Marathon jako celek posunout tak, aby se stal zážitkem, v němž najdete nové způsoby hraní, když jste vyčerpaní z napínavého zápasu a potřebujete si odpočinout nebo se pobavit bez stresu. Mít možnosti, kdy se můžete pořádně zapotit, nebo se pohodlně opřít a relaxovat,“ rozpovídal se Ziegler.

Dále doplnil několik dalších informací o druhé sezóně, v jejímž rámci vyjde nová zóna postavená kolem mimozemských prvků a zvláštních debuffů. Nová hratelná postava se jmenuje Sentinel, přibydou velcí i malí nepřátelé a dostanete nové možnosti pro extrakci, které vytváří dilema mezi množstvím lootu a bezpečím. Také se do rotace dostane hraní ve dvojicích a zvětší se velikost vaultu. Kompletní změny tým zveřejní v týdnu od 25. května.

Nepříznivá situace každopádně nehasí Zieglerův optimismus a pevně věří, že Marathon má před sebou dobrou budoucnost. Druhá sezóna zasadí semínka změn, aby je ty další mohly řádně využít. Ve třetí sezóně tak čekejte třeba rozlehlé změny v rámci prvotních chvil se hrou, ale také další postavu. Čtvrtá se zaměří na prohloubení extrakční smyčky, aby pátá představila nový ekosystém, kde hráči soupeří i spolupracují.

sci-fi střílečka reboot pvp
Bungie
Marathon
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
