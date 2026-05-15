Jak bude vypadat budoucnost Marathonu? Slibuje PvE režimy a příjemnější hraní

Bungie s Marathonem draze narazilo. I když je hra po stránkách kvality skvělá a našla si věrnou komunitu, nedokázala oslovit tolik hráčů, aby se pořádně zaplatila. Sony kvůli extrakční akci tak odepisuje velkou ztrátu, zatímco studio se nevzdává a slibuje velké změny, díky nimž bude titul fungovat dlouhodoběji lépe.
Vedoucí hry Joe Ziegler se v rozlehlém článku ohlédl do minulosti, rekapituloval cenné lekce a nastínil, co hru čeká v nadcházejících sezónách s číslovkami tři, čtyři a pět. I díky zpětné vazbě si uvědomili, že jejich akce může být pro nováčky velmi zahlcující a pokud ji nevěnujete dostatek času, není těžké narazit do pomyslné zdi. Jednotlivé expedice jsou stresující a někdy si zkrátka lidé chtějí zahrát beze strachu o zbytečné ztráty.
Kvůli výše zmíněnému mají v plánu zapracovat na jednotlivých systémech, lepším vysvětlení mechanismů i upraveném matchmakingu, kde je třeba nalézt lepší balanc mezi férovostí a čekáním. Zároveň ale chystají experimentální herní režimy, v nichž si konečně trochu odpočinete od dotěrných hráčů.
Už při startu druhé sezóny se objeví režim s větším důrazem na PvE prvky a upozaděným PvP. Někdy v její půlce se následně objeví druhý, kde PvP bude kompletně vyjmuté a týmy se zaúkolují plněním různorodých cílů. Skrze ně chtějí nabídnout bohatší paletu možných režimů, které budou lépe odpovídat různorodým chuťovým pohárkům hráčů. A když se tyto režimy stanou populární, mohou se stát trvalým přídavkem.
„Chceme Marathon jako celek posunout tak, aby se stal zážitkem, v němž najdete nové způsoby hraní, když jste vyčerpaní z napínavého zápasu a potřebujete si odpočinout nebo se pobavit bez stresu. Mít možnosti, kdy se můžete pořádně zapotit, nebo se pohodlně opřít a relaxovat,“ rozpovídal se Ziegler.
Dále doplnil několik dalších informací o druhé sezóně, v jejímž rámci vyjde nová zóna postavená kolem mimozemských prvků a zvláštních debuffů. Nová hratelná postava se jmenuje Sentinel, přibydou velcí i malí nepřátelé a dostanete nové možnosti pro extrakci, které vytváří dilema mezi množstvím lootu a bezpečím. Také se do rotace dostane hraní ve dvojicích a zvětší se velikost vaultu. Kompletní změny tým zveřejní v týdnu od 25. května.
Nepříznivá situace každopádně nehasí Zieglerův optimismus a pevně věří, že Marathon má před sebou dobrou budoucnost. Druhá sezóna zasadí semínka změn, aby je ty další mohly řádně využít. Ve třetí sezóně tak čekejte třeba rozlehlé změny v rámci prvotních chvil se hrou, ale také další postavu. Čtvrtá se zaměří na prohloubení extrakční smyčky, aby pátá představila nový ekosystém, kde hráči soupeří i spolupracují.