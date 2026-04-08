Italská televize zablokovala videa o DLSS 5. Záběry vydávala za vlastní

Na internetu se dnes a denně děje spousta zvláštních věcí. Lidé se hádají, sdílí své názory a občas se objeví informace, které působí jako z jiného vesmíru. Do této kategorie spadá třeba nedávný husarský kousek italské televize La7, který pořádně zamotal hlavu právnímu oddělení Nvidie.
Televize využila záběry z ukázky zaměřené na DLSS 5 ve své talkshow, a poté začala na základě jejich odvysílání podávat stížnosti ohledně porušení autorských práv u videí na YouTube. Humorné na tom je, že smršť v Itálii nesestřelila jen výstřižky z pořadu, ale i zdrojové video přímo na oficiálním kanále Nvidie.
O zvláštní situaci jako první informoval NikTek na svém účtu na platformě X. Situace je o to vtipnější, když pomyslíme na obecnou nechuť hráčů, která technologii provází už od jejího kontroverzního oznámení. Řada lidí vyjádřila obavy o umělecké směry herní grafiky a negativní dopad takto výrazných pokusů o „vylepšení“ obrazu.
Smršť žádostí o stažení nepostihla jen kanál Nvidie, ale i řadu jiných uživatelů a hardwarových komentátorů, u nichž si televize začala nárokovat použité záběry, zakázala jim zpeněžení a v Itálii jejich zhlédnutí rovnou zablokovala. Televize La7 tak v podstatě jen zneužila systém největšího serveru pro sdílení videí a přidělala všem zúčastněným práci navíc.
Absurdnost celé situace je na první pohled sice vtipná, ale zároveň znovu ukazuje, proč je systém autorských práv na YouTube tak často kritizovaný. Dá se velice jednoduše zneužít nepodloženými nároky na videa, což škodí hlavně malým kanálům. Nvidie je obří moloch a situaci vyřešila relativně brzy, ale když podobná situace potká malého tvůrce, může přijít o výnosy a kolikrát trvá týdny, než se nárok povede zneplatnit, pokud vůbec.
Přirozeně, svůj podíl na tom nese i automatizace procesů, kdy se ke kontrole skutečný člověk dostanete většinou až dodatečně. Jisté ale je, že rozhodně nejde o první a už vůbec ne o poslední podobný zmatek.