Insider tvrdí, že je ve vývoji remake kultovního JRPG Chrono Trigger
zdroj: tisková zpráva

SNES

19. 2. 2026 9:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

K nejznámějším a nejlépe hodnoceným klasickým JRPG patří bezesporu Chrono Trigger. Hru, která se velmi často umisťuje na špici titulů s nejlepším příběhem v roce 1995 stvořil mimo jiné dream team Hironobu Sakaguči, tvůrce Final Fantasy, Judži Horii, autor série Dragon Quest a tvůrce mangy Dragon Ball, Akira Toriyama. A podle insidera Johna Harkera má vznikat remake.

V minulých měsících fanoušci opakovaně reagovali na náznaky, které se nakonec ukázaly jako pouhé úvahy nebo špatně interpretovaná Horiiho vyjádření. Tentokrát ale přichází informace od  Harkera, který na fóru ResetERA reagoval na diskusi kolem ankety studia Team Asano, jež je podepsané pod 2,5D JRPG Octopath Traveler.

Podle Harkera je s odkazem na své zdroje remake už ve vývoji. Konkrétní podrobnosti ale neuvedl. „Pojďme oživit něco dalšího, jako třeba Triangle Strategy 2 nebo pořádné pokračování Final Fantasy Tactics,“ dodal k fanouškům, kteří si přejí nový Chronor Trigger s tím, že jejich přání se vyplní.

Zůstává tedy otázkou, jakou podobu by modernizace mohla mít. Nabízí se několik možností: HD-2D styl, který zpopularizoval právě Team Asano v sérii Octopath Traveler, modernizovaný remaster ve stylu Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles, nebo plnohodnotná reimaginace po vzoru moderních Dragon Quest titulů.

Samotný příspěvek na fóru by za normálních okolností neměl velkou váhu. Harker však má za sebou řadu přesných úniků z minulosti, včetně informací o Assassin's Creed Odyssey a Shadows či termínech prezentací typu State of Play a Nintendo Direct. Přesto je nutné brát tuto informaci s rezervou, dokud nepřijde oficiální potvrzení.

zdroj: Archiv

Fanoušci doufají, že pokud remake skutečně existuje, nedopadne jako dlouhodobě spekulovaný, ale dosud neoznámený remake Final Fantasy IX. Chrono Trigger zanechal výraznou stopu v historii žánru a jeho návrat by mohl oslovit jak veterány, tak nové hráče.

Smarty.cz
Tagy:
fantasy RPG JRPG 2D
Zdroje:
John Harker
Hry:
Chrono Trigger
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
